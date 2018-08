Policial morre ao bater de moto em carro e ser arremessado em rodovia de Pindorama

Vítima estava indo para o trabalho com uma moto, quando carro cruzou a pista da estrada vicinal Alfredo Jorge Adbo.

Carro ficou com a lateral destruída com o impacto da moto em rodovia de Pindorama (Foto: Arquivo Pessoal)

Um policial militar morreu em um grave acidente na tarde desta quarta-feira (22) na estrada vicinal Alfredo Jorge Adbo, em Pindorama (SP). O acidente envolveu a moto que o policial pilotava e um carro no km 1 da rodovia.

Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária, a vítima é o cabo Jair Vituri Junior, de 36 anos. Ele estava indo para o trabalho com a moto, quando um carro cruzou a pista. Uma câmera de segurança registrou o acidente (veja abaixo).

Na imagem é possível ver o carro tentando atravessar a rodovia e a moto batendo na lateral do veículo. Na colisão, ele foi arremessado para longe do local do acidente e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

A motorista do carro, segundo a polícia, estava sozinha e teve apenas ferimentos leves.