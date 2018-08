Residência no bairro Pozzobon é incendiada

Corpo de Bombeiros agiu rapidamente.

Uma residência na rua Rio Solimões, esquina com a rua Agenor Sagres foi consumida por um incêndio registrado por volta das 11h30, desta quinta-feira, em Votuporanga. O imóvel localizado no bairro Pozzobon teve vários cômodos destruídos pelo fogo e o Corpo de Bombeiros chegou rapidamente para controlar as chamas.

A rua Rio Solimões foi interditada pelos agentes de trânsito para que os Bombeiros e Polícia Militar fizessem os seus trabalhos. As causas do incêndio serão apuradas pela Polícia Científica de Votuporanga. (foto Helen Bortolaia)