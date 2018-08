Senac e Prefeitura de Votuporanga oferecem dois cursos rápidos

Cuidador de Idoso e Porteiro e Vigia são as opções e os cadastros serão realizados no Senac, na próxima segunda-feira, dia 27

O Senac Votuporanga e a Prefeitura abrem na próxima segunda-feira, dia 27 de agosto, inscrições para 38 vagas gratuitas nos cursos Cuidador de Idoso e Porteiro e Vigia. Os interessados devem procurar o setor de atendimento da unidade, na Rua Guaporé, 3.221, das 9 horas às 18h30.

As capacitações, com carga horária de 160 horas, são oferecidas por meio do Programa Senac de Gratuidade. As aulas, com início em setembro e outubro, acontecerão na Casa da Criança e no Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO) Altino Regiani.

Para fazer a inscrição, basta comparecer ao Senac Votuporanga e apresentar RG, CPF e comprovante de escolaridade.

Serviço:

Inscrições para cursos gratuitos em parceria com a Prefeitura

Data: dia 27 de agosto de 2018

Horário: das 9 horas às 18h30

Local: Senac Votuporanga

Endereço: Rua Guaporé, 3.221 – Nova Boa Vista – Votuporanga/SP