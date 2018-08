AAV X Corinthians em jogo de 1963

1963 sobre esse jogo que resultou em 2 a 2, e nele imagens inéditas da época. Fizemos uns prints do filme, mas o leitor poderá assisti-lo na página do facebook do Diário neste domingo (26). Fica a dica.

A chegada dos craques no Campo de Aviação da Vila das Paineiras

Patrocinadores da partida

Frei Arnaldo com o time da Votuporanguense

Saudades de 1963

Após uma minuciosa pesquisa em sua memória, Egmar Marão realizou uma correção nos nomes que ficaram faltando na edição anterior. Da direita para a esquerda: Maridu Espada, Doca Arantes, Egmar Marão e sua esposa Jociara Marão, Reasilvia, Sapão (Casa União), Junior Barbieri (Bactéria) e no cantinho, à esquerda, Yaramar Soave. Valeu!!!

Outra foto memorável que o Egmar Marão também colocou suas mais profundas lembranças foi essa dos atletas mirins do Votuporanga Clube: Da direita para a esquerda em cima: Wilson Arnold Barbosa Lima, Turquinho, Doimo, Kitamura, Léo Ota, Moby Dick, Pedrinho Marão, Zé Santana, Macarrão e Marcelino Brandão. Da direita para esquerda em baixo: Lucas Ota, Tuche Kitamura, Flavio Oliveira (Chita), Bactéria Barbieri, Markeba, Marcelino Brandão Filho, Célia Gusmão, Yaramar Soave, Egmar Marão e Genir Santana.