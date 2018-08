Alunos do Colégio Unifev e o Dia do Folclore

Apresentações de dança e exposições de painel e lendas ocorreram no pátio da Cidade Universitária

Os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I do Colégio Unifev comemoraram, nesta quinta-feira, o Dia do Folclore. As atividades foram realizadas no pátio e reuniram estudantes, docentes e colaboradores da Escola.

Dentre as atrações, os pequenos apresentaram danças típicas de baião e cantigas de roda. Também foi exposto, na entrada da Cidade Universitária, um painel com personagens como o Saci-Pererê, o Curupira e a Sereia Iara.

Para a Diretora do Colégio, Prof. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, as atividades reforçam a importância de manter a cultura do Folclore sempre viva, transmitindo costumes a todas as gerações.