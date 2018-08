Bolsonaro já fala em vitória no 1º turno

METRALHADORA GIRATÓRIA

Cerca de duas mil pessoas participaram de atos de campanha de Bolsonaro na cidade

Rodrigo Lima e Vinícius Marques (Rio Preto Diário WEB)

Fotos: Guilherme Baffi, Johnny Torres, Mara Sousa e Vinícius Marques 24/8/2018

Bolsonaro, com bandeira do Brasil, é carregado por eleitores na rua Bernardino de Campos, no Centro

O candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL) projeta vitória na eleição já no primeiro turno, em 7 de outubro. Nos seus dois discursos públicos em Rio Preto nesta sexta-feira, 24, ele afirmou que não acredita nos resultados das pesquisas de intenção de voto que o colocam em 1º lugar no cenário sem a participação do ex-presidente Lula (PT), mão não com percentual necessário para evitar o segundo turno. “Vamos juntos acabar com as eleições no 1º turno”, afirmou aos eleitores. Ele disse que “pretende” participar apenas de debates na televisão.

Segundo a Polícia Militar, cerca de duas mil pessoas participaram do comício e da caminhada no Calçadão, quando os eleitores se aproximaram de Bolsonaro para tirar fotografias. Um forte esquema de segurança foi montado pela Polícia Federal e Polícia Militar para evitar incidentes na cidade.

Durante comício realizado na avenida Juscelino Kubitschek, que contou com a participação de aproximadamente 300 pessoas, segundo a Polícia Militar, o candidato do PSL criticou o PT e o PSDB. “Vamos botar em férias ou quem sabe apontar o caminho da extinção a essa dupla de irmãos que não engana mais ninguém, que é o PT e o PSDB”, disse Bolsonaro. “Nós não aguentamos mais essa dupla PT-PSDB. Vamos colocar no ostracismo as cúpulas desses partidos que tantos males fizeram para o Brasil nos últimos 20 anos”.

Com discurso voltado ao eleitorado, ele disse que, se eleito, vai “acabar com essa palhaçada de ideologia de gênero”. “Os nossos filhos são homens ou são mulheres. O sexo não é uma construção social, é uma obra de Deus para a sua procriação”, afirmou.

Aos produtores rurais, Bolsonaro defendeu proposta em que o cidadão deve se proteger de possíveis invasões do Movimento Sem Terra (MST). “O invasor de propriedade, quer seja rural ou urbana, tem de ser repelido com uso da força. Vamos buscar retaguarda jurídica, não só para policiais civis e militares, mas para o cidadão de bem poder reagir se alguém quiser surrupiar seu patrimônio ou atentar contra a sua vida. Ele poderá reagir e não será processado. Será condecorado por ação de bravura”, disse.

Bolsonaro ainda atacou o ex-presidente Lula para delírio de quem acompanhava a agenda do candidato do PSL. “Um presidiário ocupando espaço em rádio, jornais e televisão como possível candidato. Vagabundo tem de estar preso, e não concorrendo a eleição presidencial”, disse. “Isso é uma vergonha. Instituto de pesquisa colocando o nome desse malandro, bandido, presidiário e mentindo no tocante aos números”, afirmou.

Jantar com empresários

O último compromisso de Jair Bolsonaro (PSL) em Rio Preto – antes de seguir para Barretos, onde passou o sábado, 25 – foi um jantar com cerca de 300 empresários. “Não podemos assistir passivamente o nosso País ser saqueado”, afirmou aos convidados. “Temos de lutar para não sermos uma nova Venezuela”.

“O Brasil é um País à beira de um colapso. Um dos grandes males nosso é a corrupção. Muita gente que se aproxima de mim tem esperança que nós consigamos reverter esse quadro”, afirmou ele sobre o combate à corrupção no País para melhorar os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), antes do jantar, durante entrevista coletiva no Hospital de Base. Ele estima que 30% das riquezas do País vai para o ralo da corrupção.

Bolsonaro prevê mudanças no programa Mais Médicos. “Não pode dizer que é médico e vai trabalhar sem teste. No Brasil sempre foi assim. O PT mudou para permitir a entrada de cubanos aqui para ajudar a ditadura cubana com R$ 1,3 bilhão por ano”, afirmou. “Nós queremos atender os mais pobres dentro do programa Mais Médicos, mas com profissionais qualificados”, afirmou Bolsonaro ainda no hospital. (RL)