Candidatos, Rodoanel e Injustiça

O Brasil não anda bem economicamente e politicamente, o que o brasileiro mais anseia é que esta situação melhore e que ele pare de receber todo dia notícias ruins, contudo, não surgem sinais visíveis que as coisas vão melhorar. A esperança maior é que novos nomes assumam a direção do país e adotem as medidas urgentes e necessárias de que tanto o país precisa para voltar a crescer. Mas como estão os candidatos?

Dias atrás ocorreram dois debates na televisão de candidatos à presidência e posso confessar que fiquei frustrado. Primeiro pelo despreparo de uns e segundo porque assuntos importantes deixaram de ser abordados. Odeio quem não é franco e não diz claramente o que pensa. Um dos candidatos, por exemplo, afirmou que criará empregos , que promoverá uma farra de investimentos no setor da construção civil , que investirá muito mais em saúde e educação , mas não disse como conseguirá os recursos para estes investimentos. Se a crise que atravessamos tem origem no alto endividamento público como fazer este milagre?

São coisas primárias que são mostradas ao vivo e a cores , que nos deixam perplexos e apreensivos com a baixa qualificação dos candidatos . Um cabo de um amadorismo sem igual para a envergadura do cargo,, um coronel à moda antiga do Ceará com idéias do tempo da onça, defendendo um modelo de governo que não deu certo em lugar nenhum . Um militar que tenta reconstruir seu passado em que disse coisas muito inapropriadas e ultraconservadoras . Uma candidata que quer resolver tudo mas não apresenta propostas condizentes, só promessas jogadas ao vento. Um chefe de invasores de prédios públicos que quer gerir a máquina pública com empresas estatizadas que todos sabem , e a experiência mostrou, que se tornam cabides de emprego e antros de corrupção. Um ministro capaz na área econômica mas sem nenhum tato político , cuja base de sustentação migrou para outro candidato. Um governador que parece estar bem ciente dos problemas brasileiros mas se uniu a políticos que queremos ver longe da política. Um senador que lança mão de números falsos para justificar seus raciocínios.

Pior que isso tudo só a candidata do PSOl ao governo de São Paulo, que tive a infelicidade de ver no debate a governador : o retrógrado do retrógrado. Está vinculada a ideias tão fora de moda, que me vi na adolescência, quando as pessoas idolatravam Fidel e demonizavam os ianques. Ainda não percebeu que mesmo Cuba e Coréia do Norte, os últimos bastiões desta utopia que ela defende, já estão se integrando ao comércio internacional. Dória claramente saiu-se melhor mesmo sendo metralhado por todos os oponentes. Demonstrou um alto conhecimento dos problemas de São Paulo e apontou as soluções. A verdade é que precisamos de mais empresários na política. Pessoas que demonstraram conhecimento como gestores e podem conduzir a nação sem a contaminação virótica dos oportunistas.

No apagar das luzes, Alkmin demonstrou estar mais afinado com as questões urgentes do país, mas está apenas em quarto lugar nas pesquisas. Precisa de um bom marqueteiro para mostrar suas qualidades e o trabalho que realizou em São Paulo. Presume-se que os adversários irão atacá-lo com base no episódio dos ex-diretores da DERSA, no entanto o tiro pode sair pela culatra , pois os ex-diretores estão sendo injustiçados. As denúncias são sem fundamento, o presidente da DERSA agiu corretamente no processo do aditivo do RODOANEL e os fatos que comprovam isso, logo virão à tona para corrigir este gravíssimo erro. Lawrence Casagrande Lourenço é um cidadão da maior lisura e terá talvez que ser ressarcido por danos morais por esta prisão indevida. É o que esperamos.

