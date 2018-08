Centro de Formação é campeão do Torneio Regional em Rio Preto

Mais uma vez os atletas do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga tiveram ótimos resultados. No Torneio Regional Pré-mirim a Sênior, a equipe de Votuporanga ganhou 44 medalhas e foi a grande campeã. A competição ocorreu no último sábado (25) no Rio Preto Automóvel Clube, em São José do Rio Preto.

O campeonato, que é organizado pela Federação Aquática Paulista, contou com a participação de nove clubes e 280 atletas.

O Centro de Formação conquistou 44 medalhas, sendo 14 de ouro, 18 de prata e 12 de bronze. A Apan, de Presidente Prudente, levou 26 medalhas (14 ouros, 7 pratas e 5 bronzes) e ficou em segundo. Na terceira posição aparece a Aquática Esportes, de Rio Preto, com 36 medalhas: 11 ouros, 10 pratas e 15 bronzes.

Segundo Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, coordenador do Centro de Formação, pelo fato da equipe estar iniciando os trabalhos do segundo semestre, não eram esperados tantos bons resultados, mas os atletas demonstraram estar muito motivados e tiveram excelentes desempenhos. “É mais um resultado espetacular e novamente fomos a equipe que conquistou mais medalhas, o que nos deixa muito felizes”, destacou.

Xaninho ressaltou ainda que os treinos do Centro de Formação não param e o foco é sempre melhorar. O coordenador agradeceu o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Unifev.

O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.