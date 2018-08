De Trivela – Carta ao Osmar

Gostaria que essa carta fosse endereçada ao Osmar Santos, o “Pai da Matéria”, mas vai para esse senhor, Osmar Loss. Um cara que consegue ter um dos piores aproveitamentos da história do glorioso Corinthians.

Peço – lhe com todo o respeito. Vá embora!

Quem é corintiano, mesmo acostumado com sofrimento, vive dias semelhantes o jejum de títulos e ao ano de 2007 quando foi rebaixado para a série B do Campeonato Brasileiro.

Essa tal de “Era Loss “ já deu para a nação alvinegra e independentemente do resultado do jogo da noite de ontem contra o Paraná Clube em Itaquera, gostaria de acordar hoje com a notícia de que o Corinthians está sem técnico. Seu patamar é o mesmo de Osvaldo de Oliveira, Cristóvão e tantos outros desastres que passaram pelo Parque São Jorge. A camisa pesou.

Alguns podem até argumentar que Loss fez um bom trabalho nas categorias de base, mas convenhamos, é muito pouco para um time do tamanho do Corinthians. A choradeira geral da torcida tem total fundamento assim como foi com Roger Machado no Palmeiras ou Jair Ventura pelo Santos. Valeu a tentativa. Mas chegou a hora, ou melhor, passou da hora de mudar.

Andrés, o presidente maluco, banca a permanência de Los na esperança de que algo aconteça de diferente tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Ora, se o time no Brasileiro já começa a se preocupar com a zona da degola, imagine nas competições de mata – mata.

A realidade é que a ficha precisa começar a cair e é sempre bom lembrar que já não existe mais Carile, Rodriguinho e Balbuena, que formavam a base de sustentação da equipe.

Aguardar mais eliminações contra o Flamengo e uma possível queda contra o arquirrival Palmeiras só vai tornar a situação mais insustentável. Como se isso fosse possível.

À essa altura começo a imaginar que Dorival Júnior e Vanderlei Luxemburgo são soluções viáveis e sinceramente nunca pensei que eu fosse dizer isso.

Como se não bastasse a incapacidade técnica, tática e de liderança, Loss também é incapaz de se deixar entender tanto nas escolhas que faz dentro de campo quanto nas suas entrevistas coletivas. Ele é patético e destoa completamente da escola gaúcha de técnicos que um dia teve Ênio Andrade e tantos outros bons treinadores.

Bom mesmo seria se amanhã fosse anunciado um novo comandante para evitar o naufrágio iminente da nau alvinegra.

Caso contrário, os dias de glória chegarão ao fim.

Então, para o bem do Corinthians caro Osmar…

Pegue o boné e saia de fininho.

A Fiel agradece…

Jefferson Camargo é jornalista, colaborador deste Diário e quer o Luxa…