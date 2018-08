Deputado Itamar Borges visita Floreal

Nesta segunda-feira, 27 de agosto, o deputado estadual Itamar Borges (MDB) esteve em Floreal, onde encontrou o vereador do MDB Ozírio, caminhou pelas ruas do município, visitou o comercio e conversou com a população.

“Eu conheço o Itamar desde Santa Fé do Sul, conheço o trabalho dele, é honesto. Santa Fé cresceu demais quando ele foi prefeito. Eu acho que todo mundo devia votar nele, é um voto da região. Ele colabora em Santas Casas, entidades sociais, é uma pessoa que temos de dar força, afirmou o aposentado Luís Carlos de Oliveira.

O deputado Itamar Borges falou sobre seu trabalho e as ações na Assembleia Legislativa em prol do município e da região e reafirmou o seu compromisso com a população.

“Lutar pelo bem social é meu dever enquanto representante do povo paulista e estarei sempre em busca de muitas conquistas. Reafirmo o meu compromisso com a população e a cidade de Floreal. Conto com o seu voto e o seu apoio para continuar minha missão como deputado estadual”, disse Itamar, que é líder do MDB na Alesp.

“Eu queria conhecer o Itamar. Vou votar nele”, disse seu Vico Rossi, aposentado.