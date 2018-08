Dólar interrompe sete altas, mas segue acima de R$ 4

Pronunciamento do presidente do BC dos EUA tranquiliza mercados.

Nada indica que o dólar vá perder no curto prazo o novo patamar de R$ 4, alcançado após uma semana marcada pela publicação de pesquisas eleitorais e com um exterior fragilizado.

Em cinco dias, a moeda americana acelerou sua alta e acumulou valorização de 4,8%. Foi o maior ganho semanal desde novembro de 2016.

Nesta sexta (24), um alívio na aversão a risco no exterior contribuiu para o dólar quebrar sequência de sete altas e recuar 0,48%, para R$ 4,104.

Mas o horizonte não aponta um cenário de dólar abaixo de R$ 4, afirma José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator.

Ao menos não enquanto o cenário eleitoral estiver cercado por incertezas e não trouxer uma possibilidade mais clara de que um nome que agrade aos investidores ganhe força nas pesquisas, complementa.

“Teria que ter um desdobramento político pouco provável para que o dólar caísse. Pode voltar a R$ 3,50 na hipótese de alguém que o mercado veja como confiável ir para o segundo turno das eleições.”

Fabrício Stagliano, analista-chefe da Walpires Corretora, também não vê muita condição para mudança de patamar. “É mais provável a moeda caminhar para R$ 4,20 do que voltar a R$ 3,80 até as eleições, e a Bolsa pode cair, mas a incerteza é grande”, diz.

Rafael Passos, analista da Guide Investimentos, diz que o cenário deve ser de volatilidade sobretudo até o início da campanha eleitoral na TV, na próxima sexta-feira (31).

“Quando saírem as primeiras pesquisas após o início da propaganda eleitoral, teremos mais claro se Geraldo Alckmin [PSDB] vai conseguir usar as vantagens que tem do centrão para garimpar votos”, afirma.

O tucano –candidato preferido pelo mercado por ser visto como um nome mais reformista– detém 44% do tempo televisivo na corrida.

Além da disputa comercial entre EUA e China, que ganhou novo capítulo na quinta (23) após a imposição bilateral de mais tarifas sobre a importação de produtos, os investidores analisaram o discurso do presidente do Federal Reserve (BC dos EUA), Jerome Powell, nesta sexta.

Ele reforçou que o Fed deverá continuar aumentando os juros gradualmente e rebateu críticas de que essa política pode provocar alta da inflação e risco de superaquecimento da economia. “Eu vejo o caminho atual de aumentar as taxas de juros gradualmente como a abordagem de levar a sério os dois riscos”, afirmou.