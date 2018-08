É tempo de matrículas e ensaios para o Concurso Miss & Mister Votuporanga 2018

Acontece dia 26 de outubro no salão social do Assary Clube de Campo, a 34ª edição do concurso Miss & Mister Votuporanga Estudantil 2018.

Podem participar jovens com idade entre 4 e 30 anos de Escolas municipais, estaduais, federais, particulares, de Idiomas, de Cursos Técnicos, Computação, Fisiculturistas (academias de musculação, ginástica) Escolas de Músicas e de Escolas de Dança. Entretanto para participar não podem ser casado e nem ter filhos.

O concurso é organizado seguindo as seguintes categorias:

– 04 a 06 anos – mini miss & mini mister

– 07 a 10 anos – miss & mister infantil

– 11 a 13 anos – miss & mister pre teen

– 14 a 17 anos – miss & mister teen

– 18 a 30 anos – miss & mister estudantil (adulto)

Os ensaios acontecem aos domingos no período da tarde, no Salão Social do Assary Clube de Campo (não precisa ser sócio para entrar no Salão durante os ensaios). Lá os candidatos receberão aulas de: andamento, passarela e postura.

As inscrições podem ser feitas à partir desta terça feira na loja EMILI BOUTIQUE (Galeria Morini – Supermercados Laranjão) Rua das Américas 3456 loja 14 , das 14 às 19h. Onde poderão retirar a ficha de inscrição e ficha de autorização para menores desfilarem.

A primeira aula e reunião com os pais e interessados será dia 02 de setembro, domingo, onde serão explicados o funcionamento do evento, informações também podem ser solicitadas através do whats: 99667-8652.

PASSAM A FAIXA:

MINI MISS 1.º Sophia Sanfelice Lima

MINI MISTER 1.º João Pedro Moschen Oliveira

MISS INFANTIL 1.º Luana Milani Bossin

MISS PRE-TEEN 1.º Ana Paula Machado Mazzi

MISTER PRE-TEE 1º Breno Souza Santos

MISS TEEN 1.º Monique Emanuela Rodrigues Lima

MISTER TEEN 1.º Guilherme Pampolini

MISS ADULTA 1.º Beatriz Ortiz Krug

MISTER ADULTO 1.º Haruan Reis Kojima