Histórias de Pescador – Rio Grande e seus Encantos

Por : Maicon Bianchi e Juninho

Após receber o convite de meu grande amigo e incentivador Elizeu Vernillo Júnior (Juninho) para participar de uma de suas “corriqueiras” pescarias de Piaparas, aceitei imediatamente.

O intuito era adquirir mais experiência e contato com essa espécie, que carrega multidões de apaixonados pescadores aos nossos rios, por causa das variadas técnicas e manhas para sua captura um verdadeiro desafio. O município de Orindiuva – SP, banhado pelo Rio Grande (divisa do Estado de São Paulo com Minas Gerais) foi o escolhido.

Estrategicamente localizado a 25km abaixo da Barragem da Usina Hidrelétrica de Marimbondo, no município de Fronteira – MG, e a cerca de 35km das águas represadas da barragem da Usina Hidrelétrica de Água Vermelha, somando aproximadamente 60 km de rio de águas correntes, condições ideais para pesca da Piapara.

Logo pela manhã descobrimos que as águas estavam muito acima do nível normal para a época e que a correnteza estava muito rápida, sendo aconselhados a descer o rio cerca de 30 minutos até um ponto conhecido pelos pescadores como “paredão”, onde encontraríamos águas mais calmas, nas quais, em tese, teríamos mais chances de capturar a espécie almejada.

Como grande conhecedor desse tipo de pescaria, Juninho começou a preparar as tralhas e a cevar o local, “trato” a ceva preparado por ele com milho cozido, farelo e quirera e com uma grande variedade de iscas (Minhoquinha (minhoca Califórnia), Minhocaçu, Salmão em pedacinhos, Bichinho de Laranja, Caranguejo, Massa e Milho cozido). Com tanta isca, estava até difícil decidir com o que começar, sendo que nas primeiras investidas utilizamos a técnica denominada pelos “piapareiros” de “rodadinha”, “pingadinha” ou “trupicão”, que consiste em soltar linha da carretilha até que o chumbo encoste no fundo, levantando o chumbo novamente e soltando mais linha, repetindo a operação várias vezes até encontrar o possível peixe.

Com essa técnica tivemos algumas capturas de outras espécies menores, tais como: Piaus e Mandis. Entretanto, como o nosso intuito era capturar as piaparas, não estávamos satisfeitos, e resolvemos abandonar o ponto e partir para outro. Contrariando a lógica subimos o rio, até um ponto muito famoso na região conhecido por “cerquinha”, fundeamos juntamente com algumas canoas que já estavam no local e cevamos (item de suma importância na pescaria de Piapara).

Dessa vez, apesar da técnica de bater chumbo (rodadinha), utilizamos também as varas de “Espera”, que nos permite alcançar uma distância maior, o que seria impossível de obter através de arremessos. Usamos o método dos copinhos de papel biodegradável para soltarmos as iscas, sendo que em tal modalidade deposita-se o chumbo dentro do copinho aberto colocando-o na água, em seguida começar a descer com a velocidade da correnteza e liberamos a linha da carretilha até a distância desejada pelo pescador, travamos a carretilha e com um leve puxão liberamos a isca no local escolhido, apresentando-se a isca da maneira mais sutil possível, além de alcançar distancias impossíveis de lançamento.

Diante de tão grande variedade de técnicas e de iscas, os primeiros resultados, ou melhor, as primeiras piaparas começaram a aparecer, sendo que durante nossa pescaria conseguimos capturar vários exemplares na média de 2,0 kg. Confesso que essa espécie de peixe me surpreendeu pela sua presteza e astúcia, sem contar com as extraordinárias tomadas de linha fazendo a fricção trabalhar nos primeiros arranques, momento em que vários metros linha são levados sem o pescador poder fazer nada. Compreendi, também, o porquê dessa pescaria ser uma paixão do Juninho e de muitos outros pescadores sem duvida uma paixão nacional.

