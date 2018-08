Homem atropela comerciante após ter venda de bebida negada

Cena foi registrada em vídeo em um depósito que vende bebidas em Buritama (SP). De acordo com delegado, homem vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil.

Caminhonete quebrou porta de vidro da loja de conveniência (Foto: Reprodução/Circuito de segurança)

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o cliente invade um depósito de bebidas e atropela uma comerciante de 40 anos em uma avenida de Buritama (a 79 Km de Votuporanga). O acidente aconteceu na madrugada de sábado (25).

A vítima teve fraturas no quadril e nas pernas, passou por cirurgia e continua internada sem previsão de alta.

As imagens do circuito de segurança mostram o motorista, um homem de camisa azul, momentos antes de atropelar a comerciante após ter a compra de bebida alcoólica negada. Ele está sentado com outras pessoas conversando em uma mesa.

Uma mulher loira, que seria a esposa dele, começa a discutir com uma moça da mesa ao lado. As duas brigam e o homem separa as mulheres e discute com a esposa. Os dois saem da loja e ficam do lado de fora conversando por alguns minutos com outras pessoas.

Em seguida, o homem tenta voltar para dentro da loja, só que a porta de vidro foi fechada. Ele aparece tentando abrir a força, mas não consegue. Pela imagem dá para perceber que ele discute com alguém que está dentro da loja.

O homem parece ir embora e as pessoas começam a sair da loja, só que ele volta já dentro da caminhonete. Ele para, desce e aparece jogando algum objeto, volta para o veículo e coloca a caminhonete de frente para loja.

O motorista ainda chega a pedir para um rapaz tirar uma bicicleta da calçada. Então, ele acelera e bate contra a porta de vidro. Um dos donos da loja sai e arremessa um objeto contra o motorista, que acelera a caminhonete de novo e, desta vez, atropela a comerciante.

A mulher ficou prensada entre o veículo e a parede do prédio. O motorista fugiu sem prestar socorro. O impacto foi tão forte que destruiu a parede

Por telefone, o delegado que vai investigar o caso explicou por telefone que irá abrir inquérito nesta segunda-feira (27), e que o motorista vai responder por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.

Caso o suspeito não se apresente voluntariamente à polícia, ele será intimado e o delegado pode pedir a prisão dele.

A mulher foi levada para Santa Casa de Buritama, mas devido a gravidade dos ferimentos precisou ser transferida à Santa Casa de Araçatuba (SP). Ela sofreu fraturas no quadril e nas pernas, passou por cirurgia, e continua internada sem previsão de alta.