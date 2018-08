Inscrições para o Festival Nacional de MPB estão abertas

Até 21 de setembro, compositores e intérpretes de todo o país poderão inscrever canções para participar da competição

Estão abertas, até 21 de setembro, as inscrições para a 44ª edição do Festival Nacional de MPB de Ilha Solteira.

Compositores e intérpretes de todo o país poderão inscrever canções para participar da competição, que será realizada de 31 de outubro a 3 de novembro.

As inscrições podem ser feitas pessoalmente na Casa da Cultura Rachel Dossi, localizada na Praça dos Paiaguás, das 8h às 11h30 e das 14h às 16h30, de segunda a sexta-feira. Os participantes também podem se inscrever no e-mail mpbilhasolteira@gmail.com

Após o período de inscrições, as canções recebidas passarão por uma comissão de triagem, que vai selecionar 10 músicas de Ilha Solteira para a Noite Ilhense, que será no dia 31 de outubro e outras 20 de todo o país para a fase nacional, que será nos dias 1 e 2 de novembro. A final será no dia 3 de novembro.

O regulamento está disponível no site da prefeitura ou do festival. Outras informações pelo telefone (18) 3743-6022 ou pelo e-mail mpbilhasolteira@gmail.com