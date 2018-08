Lar do Velhinho de Votuporanga é o novo conveniado da FEV

Parceria garante repasse mensal financeiro à entidade e, em contrapartida, a UNIFEV pode utilizar o espaço para atividades extensionistas

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) e o Lar do Velhinho de Votuporanga firmaram, na manhã desta sexta-feira (dia 24), um convênio que cria mais oportunidades para o desenvolvimento de atividades de extensão aos alunos da UNIFEV. Em contrapartida, a FEV fará um repasse financeiro mensal à entidade.

A parceria permite a realização de iniciativas em diversas áreas de conhecimento, que contribuirão diretamente com a saúde e o bem-estar das idosas atendidas pelo Lar. O foco também é fortalecer as ações socialmente responsáveis da Instituição, por meio do seu Núcleo de Responsabilidade Social.

Criada em 1981, a entidade é presidida por Vera Aparecida Rigo Tonini e oferece atendimento integral a 27 mulheres do município.

De acordo com o Diretor-Presidente da FEV, médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, a parceria abre um leque de oportunidades para o conhecimento prático dos universitários. “Além disso, a exemplo do que já foi feito com outras 13 entidades, esperamos que a contribuição financeira possa auxiliar na melhoria dos atendimentos realizados pelo Lar do Velhinho, especialmente no que diz respeito às despesas diárias e remuneração de profissionais especializados”, completou.

Para o Reitor do Centro Universitário de Votuporanga – UNIFEV, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco, um dos principais pontos das parcerias firmadas é que os alunos da Instituição garantam a vivência da profissão fora das salas de aula, por meio de atividades extensionistas. “Essa é uma das nossas obrigações perante o Ministério da Educação (MEC). Nesse momento, pedimos, em contrapartida aos repasses, a abertura das portas da entidade para que os docentes e estudantes, dos mais diversos cursos, possam atuar aqui, elaborando projetos que visam à expansão de seus conhecimentos e à melhora no bem-estar dos que necessitam desses cuidados”, disse.

Alunos e professores do curso de Fisioterapia da UNIFEV também iniciaram, recentemente, trabalhos ligados à área, dedicada à gerontologia, um cenário em expansão no mercado. “O convênio só veio estreitar essa relação, tornando-a mais integrada. Além da parte técnica, temos o lado humanista que é trabalhado. Atividades desse cunho deixam os profissionais mais sensíveis às vulnerabilidades do ser humano”, afirmou.

A presidente do Lar do Velhinho comemorou a parceria e enfatizou que, mais que o interesse financeiro, a entidade preza por atendimento humanizado e feito com amor, que faz toda a diferença no dia a dia das senhoras que vivem naquele local. “Conversando com conhecidos, tomamos ciência da forma como a UNIFEV capacita seus alunos no quesito de humanização, e é esse o retorno que mais ansiamos para complementar nosso trabalho”.