Motorista atropela homem e, na fuga, bate em veículo e mata peão

Peão Ricardo Martins morreu depois de ter carro atingido por motorista bêbado em São João de Iracema (Foto: Reprodução/Facebook)

Motorista embriagado bate de frente com outro carro em São João do Iracema (Foto: Site Votunews/Divulgação)

Acidentes aconteceram em São João de Iracema neste domingo (26). Teste do bafômetro deu positivo para álcool no organismo do homem que provocou batida, segundo a polícia.

Um motorista foi preso em São João de Iracema (a 73 Km de Votuporanga) depois de atropelar um homem e, na fuga, causar um acidente que matou um peão de 30 anos, neste domingo (26).

De acordo com informações da polícia, o motorista atropelou um homem de 58 anos. Em seguida, fugiu pela vicinal Jocelino da Cunha Frota e, na fuga, perdeu o controle da direção em uma curva e bateu de frente com um carro que seguia na direção contrária.

Ainda conforme a polícia, o motorista do carro atingido, Ricardo Martins, de 30 anos, morreu no local.

O homem que provocou os acidentes, de acordo com a polícia, fez teste do bafômetro, que deu positivo para a presença de álcool no organismo dele. Por isso, o motorista foi preso e levado para a cadeia de Penápolis.