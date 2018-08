Presidente STF, Carmen Lucia, canta e dança com Alcione

BOMBOU NA WEB –

Cantora esteve em Brasília nessa segunda (20) para participar do seminário Elas por Elas, no Conselho Nacional de Justiça, junto de autoridades. O vídeo Bombou na Web.

Alcione canta com Cármen Lúcia e Raquel Dodge

“Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba. De samba pra gente sambar”. Foi com esse clássico da música brasileira que a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, encerrou o dia ao lado da cantora Alcione, depois de evento no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Alcione esteve em Brasília durante essa segunda-feira (20) para participar do seminário Elas por Elas, no CNJ. O tema discutido no encontro foi o papel da Mulher no Poder Estatal e na Sociedade, com participação especial da ministra do STF.

A publicação no Instagram da cantora já foi visualizada por mais de 80 mil usuários da rede social até o início da tarde de hoje (21). No vídeo, a cantora anima: “Vai, Cármen Lúcia!”, e ainda brinca com a desenvoltura da ministra: “Tô desempregada”, disse rindo.

Também aparecem no vídeo, a advogada-geral da União, Grace Mendonça, a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Laurita Vaz, e a procuradora-geral da República (PGR), Raquel Dodge.

“Não tem como medir o prazer de estar na companhia dessas mulheres incríveis! Obrigada, Ministra Cármen Lúcia”, escreveu Alcione na rede social.