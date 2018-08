Arnaldo Antunes será o homenageado do FLIV 2018 

Evento discutirá literatura em diversas plataformas com oficinas, contações de histórias, apresentações musicais, teatrais, workshops, danças, entre outras

Entre os dias 7 e 16 de setembro, Votuporanga será, mais uma vez, protagonista no cenário cultural com a realização do FLIV (Festival Literário de Votuporanga) 2018. O Prefeito João Dado recepcionou convidados e instituições parceiras para o lançamento do Festival, na manhã desta terça-feira (28/8), no Auditório do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, localizado no mesmo Parque da Cultura que sediará toda a programação a partir da próxima semana.

Durante o evento, foram apresentadas as atrações que farão parte da programação do FLIV, que terá como homenageado, em sua 8ª edição, o músico, compositor e escritor, Arnaldo Antunes. O artista também se apresentará em um show marcado para iniciar às 21 horas do domingo (9/9), no palco principal do evento montado no Parque da Cultura. “O homenageado sintetiza o que queremos para a edição 2018 do Festival Literário de Votuporanga. Arnaldo Antunes é muito representativo por toda a sua trajetória, um multi-instrumentista, multiator, enfim, um artista completo nas mais diversas plataformas”, explicou a Secretária da Cultura e Turismo, Silvia Stipp.

O projeto cenográfico de todos os espaços do Parque da Cultura que integrarão o Festival foi apresentado pela arquiteta Julia Barbieri, incluindo o Galpão FLIV e o local onde estarão os Food Trucks.

Programação

O objetivo da edição deste ano é discutir a literatura em inúmeras plataformas, como pode ser observado pela programação intensa e diversificada ao longo dos 10 dias de evento. Entre as atrações constam 60 oficinas, 73 contações de histórias, 22 sessões de cinema, mais de 10 apresentações musicais, mais de 10 espetáculos teatrais, 7 mesas com escritores locais e de renome nacional, 5 workshops, Jornada Literária, palestras, ballet aéreo, slackline, aulas de yoga, danças urbanas e capoeira.

Entre os escritores com presença confirmada no FLIV 2018 estão Vladir Lemos, Mel Duarte, Amara Moira e Marcatti. Todos participarão de mesas de bate-papo sobre obras de diversos tipos, desde poesia, roteiro, sarau, quadrinhos, e outras.

O monólogo “De Paris, un Caballero”, interpretado pelo ator cubano Jose Antonio Alonso, da companhia de Teatro del Caballero, também integra a programação do Festival. O espetáculo será apresentado na sala do Cinema Cultural, no dia 8 de setembro, às 17 horas, e conta a trajetória de José, um cubano que quer deixar seu país em busca da felicidade. No curso da história ele descobre que a felicidade não está nos lugares onde se decide viver, mas dentro de si mesmo.

O Festival Literário de Votuporanga é um evento esperado por alunos de todas as escolas das redes pública e privada por sua programação também voltada à formação literária. “Só de Votuporanga serão 4.500 crianças, além de classes inteiras de 60 cidades da região que virão para assistir às contações de histórias, shows, peças teatrais, bate-papos com escritores renomados da nossa literatura. É uma pluriatividade, através do FLIV, que vai levar às nossas crianças, jovens, adultos e idosos, diversas atividades no campo da cultura, da educação e do turismo”, disse o Prefeito João Dado.

Organização

A organização da 8ª edição do FLIV (Festival Literário de Votuporanga) 2018 é da Prefeitura de Votuporanga e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Associação Paulista de Amigos da Arte e promoção da TV TEM, afiliada da Rede Globo e apoio de diversas empresas, entre elas, Facchini, Unifev, Caixa Econômica Federal, Cofco International, Senac, Vikstar, Starb Alimentação, Cantóia e Figueiredo, Sicred, Porecatu, Santa Cruz e Câmara Municipal.