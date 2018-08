Câmera registra ‘passeio’ de mula em loja de materiais de construção de Tabapuã

Mula passeou em loja de materiais de construção de Tabapuã (SP) (Foto: Reprodução/TV TEM)

Animal teria escapado de sítio, segundo comerciantes da região. Mula foi capturada pelo proprietário minutos.

Uma mula foi flagrada passeando em uma loja de materiais de construção de Tabapuã a 153 Km de Votuporanga) na tarde desta segunda-feira (27).

O circuito de segurança do comércio, que fica na Rua Arthur Ortenblad, registrou o passeio do animal. A mula entrou pela porta principal da loja, deu uma volta pelos corredores e saiu em seguida. (Veja o vídeo acima)

De acordo com comerciantes da região, a mula teria escapado de um sítio que fica na região da loja. Ela foi capturada pelo proprietário minutos depois do “passeio” no comércio da cidade.