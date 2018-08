Casali pede banheiros químicos na praça do “tobogã”

“Temos diversas praças e áreas de lazer na cidade. Locais como a Praça do Tobogã são um presente para a cidade, mas lá faltam banheiros. É inadmissível não haver um local para se fazer necessidades básicas”, justificou.

O vereador Alberto Casali apresentou em sessão ordinária uma reivindicação à Prefeitura solicitando a colocação de banheiros químicos na Praça Martinho Nunes Pereira, a conhecida praça do “tobogã”.

Conforme o vereador, o pedido foi feito porque vários moradores e principalmente idosos daquela localidade utilizam a praça para momentos de lazer.

No documento, Casali ainda pede a instalação dos sanitários na famosa Praça do Tobogã, evitando mau cheiro no local.

Casali também indicou à Prefeitura que promova, através da Secretaria de Obras, na maior brevidade possível reparos de calçamento em passeios públicos na Rua Ercoli Sereno, entre as Ruas Projetada 3 e Avenida Prestes Maia, no Jardim Umuarama, evitando assim, transtornos de diversas ordenas naquela localidade.

As indicações estão sendo analisadas pela equipe técnica da Prefeitura de Votuporanga.