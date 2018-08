Curso de Medicina Veterinária da UNIFEV oferecerá atendimentos gratuitos a animais do bairro Palmeiras I

Moradores interessados devem levar seus pets à Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, no próximo dia 1º de setembro

O curso de Medicina Veterinária da UNIFEV, por meio do Programa de Extensão Civitas, oferecerá, no próximo dia 1º de setembro, atendimentos gratuitos a gatos e cachorros do bairro Palmeiras I, em Votuporanga. Os moradores interessados devem levar os seus animais de estimação à Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, a partir das 8 horas. Os atendimentos serão realizados até às 13 horas.

De acordo com um dos docentes responsáveis pela atividade Prof. Dr. Ricardo Alexandre Gomes, neste primeiro momento será feito um levantamento da saúde do animal.

“Os alunos da graduação, sob a supervisão de docentes, orientarão os moradores sobre possíveis doenças e oferecerão informações sobre prevenção e tratamento. Posteriormente, com o auxílio de ONGs de proteção animal da cidade, será desenvolvido um projeto específico que atenda as demandas do bairro, com a realização de palestras e atividades que tratem de questões relacionadas às necessidades encontradas”, explicou.

Mais informações podem ser obtidas na própria entidade e pelo telefone (17) 3422-1600.

CIVITAS

Criado no início deste ano, o Programa Civitas tem o objetivo de integrar e direcionar as atividades de extensão, mais as do Núcleo de Responsabilidade Social e dos cursos de graduação do Centro Universitário de Votuporanga, para um bairro específico do município, a fim de auxiliar e contribuir com o seu desenvolvimento.

Nesta primeira edição, o local escolhido foi o Palmeiras I. Desde a sua implantação, o Civitas já desenvolveu diversas atividades gratuitas com os moradores do bairro, como oficinas, aulas de Zumba, orientações preventivas, noções de higiene pessoal, cuidados com a saúde da mulher e exibição de filmes e curtas sobre Direitos Humanos.

Todas as iniciativas estão sendo desenvolvidas na Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, presidida por Waldenir Cuin, uma das entidades parceiras da UNIFEV.