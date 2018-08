Eficiência marca governos em São Paulo, afirma Pesaro

Ex-secretário de Desenvolvimento Social do Estado de SP, Pesaro destaca a eficiência da gestão pública no estado governado há mais de duas décadas pelo PSDB.

Governado por mais de 20 anos pelo PSDB, o estado de São Paulo é mais uma vez exemplo na prestação de serviços à população.

O Ranking de Eficiência dos Estados (REE-F), ferramenta inédita lançada pela “Folha de S. Paulo” e o “Datafolha”, mostra quais estados entregam mais educação, saúde, infraestrutura e segurança à sociedade utilizando o menor volume de recursos financeiros. Segundo lugar no ranking geral, líder na educação e terceiro colocado no equilíbrio das contas públicas, a unidade da federação situada no Sudeste mostra ao país o resultado austeridade e da eficiência que marcaram as sucessivas gestões tucanas.

O deputado Floriano Pesaro afirma que nos governos do PSDB sempre houve uma grande preocupação com a responsabilidade fiscal e com a gestão equilibrada das contas. “Isso fez com que sempre trabalhássemos mais, com menos recursos. As demandas são crescentes, mas é possível cortar despesas supérfluas visando a maior eficiência do serviço público. É por isso que conseguimos atingir indicadores muito positivos na saúde, na segurança e na educação, ter as melhores rodovias do país e sem deixar de pagar os servidores, cumprir com as obrigações”, afirmou o tucano nesta segunda-feira, dia 20 de agosto.

A busca por mais eficiência é questão fundamental. E nessa corrida, algo que faz a diferença é a contratação de entidades sem fins lucrativos, as OSs, para gerir unidades públicas mediante remuneração paga pelos estados. Essa parceria é adotada pelas gestões tucanas há duas décadas. Apenas recentemente outros estados começaram a adotar o modelo. Dos 98 hospitais sob a responsabilidade do governo paulista, 43 são geridos por OSs, além de mais de 60 ambulatórios médicos de especialidades, as AMEs.

Nas análises do REE-F, o desempenho na saúde mostra forte correlação com a eficiência, especialmente a mortalidade infantil. Já mais inclusão no ensino médio revela menor taxa de homicídios. Não é por acaso que São Paulo é o estado com o menor índice de homicídios (10,7 por 100 mil habitantes).

“É isso que explica o sucesso dos governos de São Paulo, onde os indicadores do estado são referência nacional. A gestão do PSDB, especialmente com o Geraldo Alckmin nesses últimos oito anos, mostrou que é possível e fácil fazer”, garantiu Pesaro.