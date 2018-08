Meidão quer Gaeco na ‘cola’ dos preços de combustíveis

“Votuporanga tem o preço do combustível mais caro da região. Porque isso, queremos urgentes providências junto aos órgãos competentes”.

A tônica dos discursos proferidos pelos vereadores na sessão ordinária desta segunda-feira, dia 27, foi em relação aos preços dos combustíveis praticados nos postos de Votuporanga.

Essa é uma das antigas brigas defendidas pelo vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso, que novamente usou a tribuna da Câmara para pedir urgentes providências aos órgãos competentes dos governos do Estado e Federal.

De posse de uma pesquisa feita em postos de combustíveis da região, Meidão cravou em seu discurso: “Votuporanga tem o preço do combustível mais caro da região. Porque isso, queremos urgentes providências junto aos órgãos competentes”.

Em razão disso, o vereador encaminhou ofício à Polícia Federal, Promotoria Pública, Procon, Gaeco (grupo de atuação especial criado pela Procuradoria Geral de Justiça), entre outros departamentos ligados ao assunto.

Outros vereadores, como Daniel David, Rodrigo Beleza (que no ato do seu discurso estava como presidente da Câmara Municipal) e Marcelo Coienca, endossaram o pronunciamento do colega Meidão e pediram providências. Coienca disse que o Gaeco de Rio Preto o comunicou que, em breve terá novidades sobre o tema, já que o vereador fez uma denúncia formal no órgão.