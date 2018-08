Organizadores e empreendedores da Decorshow são homenageados pela Câmara

Como forma de reconhecimento aos organizadores e empreendedores da Decorshow 2018 – Feira de Móveis, Decoração e Paisagismo, através do vereador Emerson Pereira, foi consignada na última sessão ordinária, dia 27, Voto de Congratulação em nome do organizador Diretor da Office Comunicação Integrada – Dil Grande, pelo sucesso alcançado durante o evento que reuniu centenas de investidores.

Conforme a justificativa do vereador Emerson, a Feira de Móveis, Decoração e Paisagismo foi realizada em Votuporanga entre os dias 16 e 19 de agosto, e contou com a participação de 45 expositores, praças de alimentação e apresentações culturais para os visitantes.

“O evento proporciona aos consumidores conhecerem as tendências e negociar diretamente com os expositores no local, adquirindo produtor de ótima qualidade com um preço bem acessível, aquecendo a economia, bem como beneficiando comerciantes e consumidores”, ressaltou Emerson na justificativa.

Nesse contexto, foi consignado Voto de Congratulação as empresas participantes: Império Estofados, Plata Office e Casa, Unlimited Igui, Rodobens Toyota, Rodobens Mercedes Benz, Pinheiral Home Center, Ilha do Pescador, Grupo Grande Lago, Malvas Interiores, Floralie, Maktub Marcas e Patentes, Magflex Colchões Terapêuticos, João Sabino Paisagismo, Grupo Tarraf e Café Terra Nobre e Marmo Design – empresários Valéria Luzia de Carvalho dos Santos e Heliton Cesar Santos.