PM prende 3 por tráfico de drogas

Duas mulheres e um jovem de 18 anos foram flagrados por tráfico no Colinas em Votuporanga.

Duas mulheres e um jovem de 18 anos foram presos por tráfico de drogas pela Polícia Militar durante a noite de (28) em Votuporanga. Com eles a equipe de Força Tática apreendeu mais de 12 quilos de maconha e cocaína. Segundo a ocorrência, durante Patrulhamento pelo bairro Colinas, os policiais viram um indivíduo entrando com uma motocicleta rapidamente na garagem de uma residência, entregando algo suspeito a uma mulher e em seguida adentrando no interior da casa.

De imediato a mulher foi abordada, em seu poder foi localizado grande quantidade de dinheiro em notas diversas, identificada como L.C.S (32 anos) proprietária da casa, ao realizar incursão na residência, foi localizado o indivíduo já no interior de um dos quartos, e em seu poder 11 tijolos prensados de maconha, várias porções menores da droga, um tijolo prensado de pasta base de cocaína, várias outras porções menores da mesma droga, bem como grande quantidade de dinheiro, balança digital de precisão, e apetrechos para manipulação dos entorpecentes.

Diante do exposto foi realizado diligência na casa do indivíduo identificado abordado, G.S.C (18 anos), que no interior de sua residência foi localizada grande quantidade de maconha, além de um revólver com cinco munições. No local também estava mulher identificada como L.M.S (41 anos), diante dos fatos foi dado voz de prisão aos envolvidos por Tráfico de Drogas/Associação ao Tráfico/Posse Ilegal de Arma de Fogo, foram conduzidos à Central de Flagrantes, permanecendo os três indiciados recolhidos à carceragem local à disposição da justiça.