Polícia pede prisão de homem que atropelou comerciante

A Polícia Civil de Buritama pediu, nesta segunda-feira (27) a prisão temporária de Isac Alexandre Gaspar Pinto, 43 anos, que na madrugada de sábado (25) atropelou de propósito a comerciante Eliane Negrelli, 44, com uma caminhonete.

Ela está internada na UTI da Santa Casa de Araçatuba, onde foi submetida a cirurgias após sofrer fraturas no quadril e nas pernas, sem previsão de alta médica.

De acordo com a Polícia Civil, Isac fugiu após o atropelamento. Ele deverá responder pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Se for preso e condenado, poderá pegar de 4 a 20 anos de detenção.

Conforme imagens registradas pelo sistema de câmeras no bar onde o crime aconteceu, Isac estava sentado com outras pessoas, quando sua esposa começou a brigar com uma mulher que estava na mesma mesa que o casal. Ele apartou a briga e acabou discutindo com a própria companheira.

Após a confusão, o casal saiu do bar e ficou por alguns instantes conversando. Minutos depois, Isac tentou retornar para o interior do bar, mas os donos haviam trancado as portas, que eram de vidro.

O acusado de tentativa de homicídio deixou o estabelecimento e, instantes depois, retornou em uma caminhonete, que segundo a Polícia Civil, ele havia emprestado de um amigo para fazer uma mudança.

Isac manobrou o veículo rumo ao estabelecimento, pediu para um rapaz tirar da beira da calçada uma bicicleta e em seguida avançou com a caminhonete, quebrando a porta de vidro.

A ação fez com que pessoas no interior do bar saíssem correndo. Um homem chegou a arremessar um objeto contra a caminhonete, mas Isac deu marcha ré e voltou a avançar, desta vez sobre Eliane Negrelli, que saiu correndo do interior do bar. A mulher foi atingida em cheio e prensada contra a parede, que ficou parcialmente destruída.

Logo em seguida, Isac fugiu com a caminhonete. Pelas imagens gravadas, é possível visualizar uma pessoa no banco do passageiro. De acordo com a Polícia Civil, até o início da tarde desta segunda-feira (27), nenhum advogado havia se apresentado como defensor do acusa, na tentaria de mediar sua apresentação na delegacia da cidade.

O delegado Eduardo Lima de Paula, solicitou à Justiça de Buritama que decrete a prisão temporária de Isac por um período de 30 dias. Se o pedido for aceito e o acusado ainda não tiver se entregado, ele passa a ser considerado foragido, o que pode agravar ainda mais sua situação. Ainda de acordo com a Polícia Civil de Buritama, Isac já tem passagens por receptação e lesão corporal.