Secretaria da Saúde alerta para última semana da Campanha de Vacinação contra Pólio e Sarampo

Vacinação também está sendo oferecida nas unidades que funcionam no sistema de horário do trabalhador.

Termina nesta sexta-feira (31/08) a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo. A Secretaria de Saúde de Votuporanga alerta que todas as crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 anos devem receber as doses, independentemente de sua situação vacinal, e reforça o pedido aos pais para que protejam seus filhos por meio da imunização.

As doses são gratuitas e estão sendo oferecidas em todas as unidades de saúde do Município, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Para os pais que trabalham durante o dia e não conseguem levar seus filhos, a Prefeitura de Votuporanga atende no sistema de horário do trabalhador em diversas unidades de saúde, até às 19h.

Até o momento, 2.538 crianças foram vacinas, correspondendo à 69% do total a ser imunizado no município. A meta mínima a ser alcançada corresponde a 95% de cobertura vacinal. São ofertadas duas vacinas, contra a poliomielite e outra contra o sarampo, disponibilizada por meio da tríplice viral. Além do sarampo, a tríplice viral protege contra a caxumba e a rubéola.

O esquema da vacina tríplice se dá através de duas doses para pessoas entre os 12 meses de vida até os 29 anos de idade, explica a enfermeira responsável pelo Setor de Imunização da Secretaria da Saúde, Danieli Fortilli. “O intervalo entre essas duas doses deve ser de 30 dias. Já para os adultos de 30 a 58 anos a dose desta vacina é única”.

As pessoas que ainda não tomaram a vacina ou têm dúvida sobre a imunização devem se dirigir até a unidade com a caderneta de vacinas em mãos. “Quem ainda não tomou a vacina deve procurar a unidade de saúde mais próxima, assim, o profissional de saúde terá condições de avaliar a necessidade de ser vacinado e o número de doses. É importante ressaltar que no Brasil, a prevalência de casos da doença contempla o público não vacinado”, destaca Danieli.

Mais informações no setor de Imunização da Secretaria da Saúde, pelo (17) 3405-9787.

Confira os horários das unidades de saúde que atendem em horário especial: