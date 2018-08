Trio é preso após assaltar e espancar vítima

A Policia Militar prendeu dois homens e uma mulher após eles assaltarem e espancarem um pedreiro de 51 anos no final da tarde dessa segunda-feira, 27, no Centro de Rio Preto. Um dos assaltantes se ofereceu para ajudar a vítima a achar um hotel para ela se hospedar.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pedreiro estava no Centro da cidade procurando um lugar para ficar, quando um homem chegou lhe oferecendo ajuda. Os dois seguiram caminhando por mais alguns metros. Um outro homem e uma mulher se aproximaram e começaram a agredi-lo. Enquanto os dos homens lhe davam chutes e socos, a mulher pegou sua carteira.

A Polícia Militar foi chamada e, com as características dos suspeitos, conseguiram localiza um casal suspeito. Durante abordagem, a equipe encontrou com eles o cartão de crédito da vítima. Pouco tempo depois, o outro homem foi encontrado.

A vítima foi chamada até o local e reconheceu os três suspeitos como os autores as agressões e do assalto. Eles foram presos em flagrante e encaminhados para a carceragem da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), onde permaneceram à disposição da Justiça.