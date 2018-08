UNIFEV realiza palestra sobre Dimas Casemiro

Mesa terá Procuradora da República e peritos que acompanharam a identificação dos restos mortais do militante votuporanguense

Na próxima quinta-feira (dia 30), o Núcleo dos Direitos Humanos da UNIFEV realiza a palestra Dimas Casemiro e o Dia Internacional do Desaparecido Político, com a Procuradora da República Dra. Eugênia Gonzaga, mestre em Direito Constitucional pela PUC/SP e Presidente da Comissão Especial Sobre Mortos e Desaparecidos Políticos.

Comporão a mesa debatedora, os peritos do Centro de Trabalho Perus (GT Perus) Samuel Ferreira, médico e coordenador científico, e Mariana Inglez, antropóloga responsável pelas análises post-mortem, que acompanharam a identificação dos restos mortais de Dimas Casemiro, desaparecido político votuporanguense. A identificação ocorreu em fevereiro deste ano dentre as mais de mil ossadas encontradas, na década de 1990, em uma vala clandestina no Cemitério de Perus.

O evento vem ao encontro do Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados, data escolhida pela ONU, em 2011, quando houve o estabelecimento da Comissão da Verdade e a proposta do novo Código Penal que, pela primeira vez, criou legislação específica para enfrentar desaparecimentos políticos.

A palestra é gratuita, aberta à comunidade e será realizada no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, às 19h45. Com vagas limitadas, as inscrições devem ser feitas pelo link: www.unifev.edu.br/desaparecidospoliticos.