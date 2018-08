Ciclistas de Votuporanga conquistam bronze em competição

Última etapa da competição foi realizada em Dracena, no domingo, quando dois ciclistas da equipe votuporanguense subiram nos lugares mais altos do pódio

Votuporanga vem sendo bem representada em diversas provas esportivas realizadas pelo Estado. Uma das modalidades que tem trazido medalhas e títulos é o ciclismo. No último domingo (26/8), dois atletas da equipe da Secretaria de Esportes e Lazer/Unifev, subiram aos lugares mais altos do pódio na última etapa da Copa ABD Vitamax 2018, realizada em Dracena.

Liniker Padoan Godoy Vilches ganhou ouro na prova que encerrou a competição e Pablo Darc levou a prata. Com a soma dos resultados das provas anteriores, os dois ciclistas conquistaram a medalha de bronze em suas respectivas categorias.

Pela Elite Pró, Liniker percorreu o trajeto de 51 km com velocidade média acima de 30km por hora, em circuito de três voltas repletas de subidas, cascalhos e areião. Já na categoria Sub 35 Pró, Pablo Darc fechou a prova em segundo lugar.

No próximo domingo (2/9), a equipe de ciclismo da Prefeitura/Unifev participará da 8ª etapa da Copa Regional de Ciclismo do Noroeste Paulista na cidade de Araçatuba. No feriado de 7 de setembro os atletas participarão da 26ª Corrida Ciclística da Independência de Paranaíba-MS.