Cultura traz novo Stand up para Fernandópolis neste fim de semana

Peça será apresentada no sábado, 01, às 19h30

Os comediantes Rogério Orlando e Thiago Lins prometem arrancar muitas risadas no próximo sábado, 01, à partir das 19h30, no Teatro Municipal de Fernandópolis com a peça MelhorQueNetflix.

É que eles trazem, pela primeira vez a Fernandópolis, a peça #MelhorQueNetflix.

Um espetáculo que compõe diversos estilos de humor: com stand up, personagens, improvisos e esquetes fazem valer a pena você sair de casa. Rogério Orlando há mais de dez anos se apresenta por todo o Brasil. Thiago Lins, com seu stand up, domina os principais clubes de comédia de São Paulo.

Ficha

Espetáculo: #MelhorQueNetflix

Data: 01/09/2018

Horário: 19h30

Indicação: 14 anos

Duração: 70 minutos

Ingressos: Banca Florêncio Praça da Matriz

Informações: www.facebook.com/culturafernandopolis.