Fórum Educação para Todos será nesta quinta-feira em Votuporanga

Evento organizado pelo Arranjo do Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista reunirá 60 municípios da região

Votuporanga sedia nesta quinta-feira (30/8) o Fórum Educação para Todos organizado pelo Arranjo do Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista (ADE) em parceria com a Prefeitura. O encontro reunirá representantes de 60 municípios da região no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, das 9h às 12h.

Durante a ocasião, será divulgada também toda a programação da 8ª edição do FLIV (Festival Literário de Votuporanga), lançada pelo Prefeito João Dado na última terça-feira (28/8).

Participarão do Fórum, gestores na área da Educação de Votuporanga e de todos os municípios que compõem o ADE.

Diálogo Musical

Consta na programação do Fórum, a apresentação de André Gandolfo com sua produção intitulada como “Diálogo Musical”. A intenção é oferecer ao público momentos de reflexão através das canções, poesias, histórias e conceitos ligados à não-violência, relações interpessoais, educação, e, principalmente, de que modo um novo olhar sobre a vida pode oferecer paz e alegria de viver.