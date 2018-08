Ossadas de Dimas Casemiro será sepultada nesta quinta-feira

Dimas foi morto na década de 70, mas somente em 1990 é que suas ossadas foram encontradas em uma vala clandestina no Cemitério de Perus, na grande São Paulo

Foto de setembro de 1990 mostra funcionário colocando em sacos plásticos cerca de 1.500 ossadas encontradas em uma vala do cemitério Dom Bosco em Perus, Zona Norte da capital. (Foto: Itamar Miranda/Estadão Conteúdo/Arquivo)

Fotos de desaparecidos políticos estão no Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF), da Unifesp, onde ossadas foram limpas e amostras foram selecionadas (Foto: Paula Paiva Paulo/G1)

Foto de setembro de 1990 mostra funcionários da prefeitura colocando em sacos plásticos as ossadas encontradas em uma vala do cemitério Dom Bosco em Perus, Zona Norte da capital (Foto: Itamar Miranda/Estadão Conteúdo/Arquivo)

Após 47 anos de sua morte será entregue nesta quinta-feira (30) aos seus familiares de Votuporanga as ossadas do preso politico Dimas Antonio Casemiro, assassinado aos 25 anos de idade, em ação perpetrada por agentes do Estado, conforme relatório da Comissão Nacional da Verdade. O votuporanguense foi fuzilado em uma emboscada na época da ditadura militar em 1971. Dimas era casado com Maria Helena Zanini, com quem teve o filho Fabiano César Casemiro, empresário de Votuporanga, proprietário da Imagem Publicidade.

Dimas foi morto na década de 70, mas somente em 1990 é que suas ossadas foram encontradas em uma vala clandestina no Cemitério de Perus, na grande São Paulo.

Os restos mortais de Dimas foram identificados por um laboratório da Bósnia, que revelou compatibilidade genética dos ossos analisados com sangue de parentes de Casemiro.

A partir disso, os especialistas fizeram uma comparação entre o esqueleto encontrado e as características físicas do militante desaparecido durante a ditadura militar.

Dimas Antônio Casemiro militou no movimento estudantil em Votuporanga, onde nasceu em seis de março de 1946. Aqui, foi corretor de seguros, vendedor de carros e tipógrafo.

De Votuporanga, mudou-se para São Paulo, passando a atuar na Ala Vermelha e, mais tarde, na Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares) e no Movimento Revolucionário Tiradentes, do qual foi dirigente.

Em 1971, Dimas Casemiro foi acusado de ter comandado o justiçamento do industrial Henning Albert Boilesen, presidente da Associgás e da companhia Ultragaz, empresas que financiavam a Operação Bandeirante (Oban) que atuava junto aos órgãos de repressão do Estado. Até hoje não existe comprovação desta acusação

Em 14 de maio de 1996, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro pela morte de Dimas Antônio Casemiro deferindo o seu caso, que foi publicado no Diário Oficial da União em 17 de junho de 1998. Seu nome consta no Dossiê ditadura: mortos e desaparecidos políticos no Brasil (1964-1985), organizado pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos.

Segundo relato publicado pela CNV, Dimas Antônio Casemiro morreu em São Paulo (SP) em abril de 1971. De acordo com a narrativa apresentada pelas forças de segurança do Estado durante o regime militar, Dimas Casemiro teria morrido no dia 17 de abril de 1971 atingido por disparo de arma de fogo após ter resistido à voz de prisão dada por agentes do Estado. O confronto teria sido travado em um “aparelho” do MRT, localizado no bairro Água Funda em São Paulo.

A certidão de óbito de Dimas Casemiro, registrada no dia 28 de abril de 1971, apresenta a versão de que ele teria sido morto em via pública no dia 17 de abril de 1971, tendo como causa da morte “choque hemorrágico”.

O documento para requisição de exame de necropsia feito pelo Instituto Médico Legal (IML) confirmou a versão de que Dimas teria morrido durante uma troca de tiros com agentes da repressão.

Pesquisas documentais não localizaram nenhum registro sobre o local onde o corpo de Dimas esteve durante os dois dias que transcorreram desde seu óbito, amplamente noticiado pela imprensa como tendo ocorrido no dia 17 de abril, e a data de solicitação do exame necroscópico pelo IML, no dia 19 de abril.

O laudo do exame necroscópico, assinado pelo médico-legista João Pagenotto no dia 19 de abril, registrou quatro ferimentos causados por arma de fogo no pescoço, braço, mão e coxa. Segundo o documento, o corpo de Dimas teria sido encaminhado para o cemitério de Perus no dia 20 do mesmo mês. Entretanto, seu corpo nunca foi localizado ou identificado.

De acordo com o Dossiê dos mortos e desaparecidos políticos a partir de 1964, elaborado em 1984 pela seção Rio Grande do Sul do Comitê Brasileiro pela Anistia, Dimas foi fuzilado ao chegar a sua casa, corroborando a informação oficial.

No entanto, no livro “Direito à memória e à verdade”, a CEMDP concluiu que Dimas foi preso e o corpo somente deu entrada no IML depois de ter sido publicada a notícia de sua morte nos jornais do dia 18/04/1971. A requisição de exame ao IML, assinada pelo delegado do DOPS, Alcides Cintra Bueno Filho, informa que a morte se deu na rua Elísio da Silveira, 27, no bairro Saúde, às 13 horas do dia 17 de abril.

Entretanto, o corpo de Dimas, ainda de acordo com a própria requisição de exame, só deu entrada no IML às 14 horas do dia 19 de abril, tendo sido enterrado às 10 horas do dia 20.

A CEMDP concluiu que Dimas foi torturado entre os dias 17, data em que foi supostamente alvejado, e o dia 19, data do exame da necropsia desmentindo a versão oficial de “morte em tiroteio”.

As fotos do corpo de Dimas mostravam lesões na região frontal mediana e esquerda, no nariz e, principalmente, nos cantos internos dos dois olhos, não descritas no laudo necroscópico e indicativas de tortura. As datas mencionadas acima, portanto, não seriam apenas erros ou mera confusão, segundo o relatório da CEMDP, mas uma tentativa de encobrir sua morte sob torturas enquanto esteve sob custódia do Estado brasileiro.

Cerimonia no Velório Municipal de Votuporanga

Não será um velório propriamente dito, informa o filho de Dimas, o empresário Fabiano Casemiro. “Será uma cerimônia simples, marcada para as 14h30 no Velório Municipal de Votuporanga. Vamos sepultar seus restos mortais junto aos do irmão, Cassio Casemiro, que morreu nas mesmas condições”, disse Fabiano.

Denis Casemiro

Dênis Casemiro, irmão de Dimas, foi sequestrado e morto pela ditadura quando tinha 28 anos. Os irmãos Casemiro eram aqui de Votuporanga. Segundo um documento da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, do governo federal, antes da militância.

Fabiano disse ontem que estará presente na cerimonia desta quinta-feira a presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, Dra. Eugênia Augusta Gonzaga, mestre em Direito Constitucional pela PUC/SP e Presidente da Comissão Especial Sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Dra. Eugênia foi convidada pelo Núcleo dos Direitos Humanos da UNIFEV para realizar uma palestra sobre Dimas Casemiro e desaparecidos.

Na palestra comporão a mesa debatedora, os peritos do Centro de Trabalho Perus (GT Perus) Samuel Ferreira, médico e coordenador científico, e Mariana Inglez, antropóloga responsável pelas análises post-mortem, que acompanharam a identificação dos restos mortais de Dimas Casemiro, desaparecido político votuporanguense. O evento vem ao encontro do Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados, data escolhida pela ONU, em 2011, quando houve o estabelecimento da Comissão da Verdade e a proposta do novo Código Penal que, pela primeira vez, criou legislação específica para enfrentar desaparecimentos políticos.

A palestra é gratuita, aberta à comunidade e será realizada no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, às 19h45. Com vagas limitadas, as inscrições devem ser feitas pelo link: www.unifev.edu.br/desaparecidospoliticos.