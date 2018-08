Rotary 8 de Agosto lança a 17ª edição do Concurso Melhor Estudante

Integrantes do Rotary 8 de Agosto: Marcelo Mamone, Marcos Dóres, Jaime De Bortole, Marcelo Casali Casseb e o Delegado de Ensino, José Aparecido Duran Neto

Foto com todos os envolvidos na organização do Concurso

Diretores de colégios particulares responsáveis pelas doações das bolsas de estudos

Integrantes do Rotary 8 de Agosto em Momento de Reflexão: Marcos Antonio Garcia, Dimas Geraldo da Silva e Robson Galiás

Lançada na manhã de ontem na Delegacia Regional de Ensino a 17ª edição de “O Melhor Estudante de Votuporanga”, mais conhecido como o “O Oscar do Estudante”. O concurso, idealizado pelo Rotary 8 de Agosto, conta com a parceria da Diretoria Regional de Ensino, secretaria Municipal de Educação, secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Câmara Municipal de Votuporanga, Instituto Federal, escolas estaduais e particulares.

A mesa principal foi formada pelo professor José Aparecido Duran Neto, Delegado de Ensino de Votuporanga; pelo presidente do Rotary 8, José Jaime De Bortole, Marcos Dóres (Rotary 8) e contou a participação do professor José Marcos diretor do Instituto Federal e do professor Eduardo Gonçalves do Instituto Federal e um dos organizadores da prova.

Apoiadores

Presença também das escolas apoiadoras, como o Colégio Unifev, que foi representado pelo presidente da Unifev, o médico veterinário, Celso Luís Alves dos Santos, que estava acompanhado do secretário /tesoureiro da Unifev, Paulo Albertoni e da diretora do Colégio Unifev, professora Adriana Passoni; da professora Mirian Tereza Silvia, diretora pedagógica do Colégio Passo a Passo; da professora Márcia Espada, diretora pedagógica do Colégio Celtas, do representante da Câmara Municipal, vereador Alberto Casali, além da imprensa, representada pelo Diário de Votuporanga, Clube FM e da Rádio e TV Unifev.

Cronograma de eventos:

As inscrições deverão ser entregues na Diretoria Regional de Ensino, até o encerramento do expediente do dia 5 de outubro de 2018, uma sexta-feira.

A prova final que vai selecionar os 10 melhores estudantes será realizada no dia 11 de novembro de 2018 (domingo) às7h30, no IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo –Campus Votuporanga-, na avenida Jeronimo Figueira da Costa, 3014, bairro Pozzobon.

A reunião festiva de premiação ficou agendada para o dia 19 de novembro de 2018 (segunda-feira), às 20h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

Participam da 17ª edição as escolas: Cícero Barbosa Lima, Orozimbo Furtado Filho, Uzenir Coelho Zeitune, Juraci Lima Lupo, Sebastião Almeida Oliveira, Maria Nívea Costa P. Freitas, Esmeralda Sanches da Rocha, José Manoel Lobo, Enny Tereza Longo Fracaro e Sarah Arnold Barbosa. No total essas escolas serão representadas por 120 alunos de 24 salas de aulas.

Participam como patrocinadores com doações de Bolsas de Estudo Integrais do Ensino Médio Completo: Colégio Unifev, Colégio Piconzé/Anglo, Colégio Passo a Passo/ Dom Bosco) e Escola Dinâmica, mais 33 empresas que doaram cotas financeiras no valor de R$250 cada e o Diário de Votuporanga, que doou ao três primeiros melhores estudantes 1 assinatura do jornal anual para cada um.

O delegado Regional de Ensino, José Aparecido Duran Neto, enfatizou que este projeto coroa os trabalhos das escolas do município e que premia os estudantes para que se encorajem a ter sucesso profissional e pessoal.

O presidente do Rotary 8 de agosto, Jaime De Bortole realizou um agradecimento as todas as escolas participantes, em especial as particulares que realizaram as doações das bolsas aos vencedores e aos patrocinadores que tornaram possível a realização de mais uma edição do Concurso. Após a cerimonia de lançamento foi servido um café da manhã.