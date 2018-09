DIG prende mais um suspeito de matar empresário de Catanduva

O empresário Sergio Teixeira, de 60 anos, foi assassinado em 17 de março deste ano, na estância Jockey Clube, em Rio Preto.

Homem de 50 anos teria combinado com uma mulher já presa um plano para matar o agiota Sérgio Stones.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Rio Preto prendeu esta semana um homem de 50 anos suspeito de participar do assassinado do empresário Sergio Teixeira, de 60 anos, em 17 de março deste ano, na estância Jockey Clube, em Rio Preto. O nome dele não foi revelado.

Esta é a segunda prisão de suspeito de participar do assassinato do Sérgio, que era agiota e foi encontrado morto com três tiros na cabeça, dentro do carro na avenida Alfredo Folchini, às margens da rodovia Washington Luís (SP-310).

A primeira pessoa presa foi a maquiadora e fotografa Michele Esteves que já estava atrás das grades desde julho deste ano. Com a confirmação de sua participação do crime, a prisão temporária foi convertida em preventiva.

Segundo o delegado do caso Wander Solgon, após quebra de sigilo telefônico de Michele, foram descobertas várias ligações, na noite anterior ao crime, entre ela e o suspeito.

“Os dois deviam grandes quantias em dinheiro para Sérgio. Ele afirma ter sido procurado por Michele para ajudar com dinheiro para contratar uma pessoa para matar o agiota”, diz o delegado.

Wander afirma que está atrás desta terceira pessoa envolvida, que seria o executor do crime, mas não descarta a possibilidade dos dois suspeitos estarem mentindo e os dois terem ido juntos para assassinar o empresário.

O inquérito policial ainda está em andamento para conclusão das investigações