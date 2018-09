“Dimas Casemiro?!! Presente!!”

Fotos Danilo Liévana de Camargo

presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, Dra. Eugênia Augusta Gonzaga e Fabiano Casemiro

Zulaiê Brevigléri cantou a musica de Chico Buarque, “Apesar de você amanhã há de ser outro dia”

Fabiano Casemiro com a equipe de peritos que auxiliaram na procura e identificação das ossadas

E a urna com os restos mortais de Dimas Casemiro seguem para o sepultamento

Danilo Liévana de Camargo

Foi sepultado na tarde de ontem no Cemitério Municipal de Votuporanga, às 15h, os restos mortais de Dimas Antonio Casemiro, preso político, que foi morto pela repressão militar em 1971. A cerimonia serviu para a entrega oficial das ossadas ao filho Fabiano Casemiro, que após 47 anos pode finalmente dizer que seu pai não era mais um desaparecido.

A cerimonia contou com a presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, Dra. Eugênia Augusta Gonzaga, mestre em Direito Constitucional pela PUC/SP e Presidente da Comissão Especial Sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, os peritos do Centro de Trabalho Perus (GT Perus) Samuel Ferreira, médico e coordenador científico, e Mariana Inglez, antropóloga responsável pelas análises post-mortem, que acompanharam a identificação dos restos mortais de Dimas Casemiro, desaparecido político votuporanguense.

Samuel Ferreira, médico e coordenador científico disse em seu pronunciamento: “Hoje seu pai deixa de ser um desparecido! Para chegar neste dia muitas coisas aconteceram, não somente do ponto de vista histórico para o país, mas também no quesito técnico e familiar, pois pudemos finalmente devolver os restos mortais de Dimas à sua família. Hoje agradecemos ao Fabiano por nos ter fornecido uma gota de seu sangue, pois foi com ele, junto com um pequeno osso do seu pai, que numa caixinha, viajaram por quase 8 mil quilômetros, para a Holanda, local onde aconteceu a comprovação, por meio de exames de DNA, a prova concreta de que aquelas ossadas eram mesmo de Dimas Casemiro”, explicou o perito.

A confirmação definitiva aconteceu após o GTP (Grupo de Trabalho Perus) ter recebido os resultados de exames de DNA extraídos da primeira remessa de amostras biológicas enviadas para análise genética à ICMP (International Commission on Missing Persons), entidade internacional com sede em Haia, na Holanda, e que atua como parceira do Grupo. Os resultados indicaram vínculo genético entre os restos mortais pertencentes a um dos casos enviados e as amostras sanguíneas dos familiares de Dimas.

Sobre o Grupo de Trabalho Perus

O GTP foi instituído em 2014 para analisar os restos mortais encontrados em 1990 no local que ficou conhecido como vala clandestina de Perus, no Cemitério Dom Bosco, zona Norte de São Paulo. Acredita-se que as pessoas ali enterradas sejam desaparecidos políticos, vítimas da repressão durante a ditadura militar. Fazem parte do Grupo de Trabalho o Ministério dos Direitos Humanos, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, a Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e a CEMDP (Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos), criada pela Lei 9.140/95.

“Apesar de você amanhã há de ser outro dia”

Zulaiê Brevigliéri, cantora de música popular raiz, entonou na cerimônia a célebre canção de Chico Buarque, que por meio de suas metáforas colocava o Estado na condição de que, apesar de “você” amanhã há de ser outro dia. Entre uma e outra canção popular, os presentes gritavam perguntando: “Dimas Casemiro!?? E com a resposta, – Presente! Ele não é mais um desaparecido”.

Fabiano Casemiro, filho de Dimas, visivelmente emocionado, disse que se existia uma pessoa ali que deveria agradecer por tudo, seria ele. Citou todos os envolvidos na pesquisa de identificação aos desaparecidos políticos. “Me senti um cristal nas mãos dessas pessoas, de tão bem que fui tratado”. Ele mencionou ainda o professor da Unifev, Paulo de Mattos Stipp, que criou uma ponte entre ele (Fabiano) e os estudiosos da Univesp.

“O que aconteceu hoje é surreal, desde quando eu fui ao cemitério (Perus) para observar as ossadas, eu não acreditava que com tantos mortos ali, poderíamos descobrir entre eles, o meu pai. (…) Hoje não estamos realizando um velório e nem quero receber os pêsames das pessoas, pois este não é um momento de pesar. (…) Eu levei a certidão de óbito lá para o escritório e ninguém conseguia entender direito uma situação destas. Há 47 anos você recebe os documentos e depois desse tempo, as ossadas, é uma coisa meio surreal. A emoção é muito latente. Passei praticamente toda a minha vida escutando (emocionou) que eu era filho de um desaparecido politico, e a partir de agora meu pai não é mais um desaparecido”, afirmou e prosseguiu, “Não é da forma que eu gostaria que imaginava. Eu, no meu caso, preferia a presença física dele junto com a gente. Infelizmente ele partiu com apenas 25 anos, então fica uma admiração, reconhecimento e um respeito absurdo dos ideais que ele tinha. E assim como ele muitos outros, alguns até aqui presentes tinham lutado e sucumbiam diante daquele ideal. Mas vamos deixar para a história. O que meu pai fez, foi por um país melhor e mais justo”.

“Fica aqui o meu desejo para que todas as famílias que assim como eu, tentaram identificar o corpo e não conseguiram. Quando eu ia a São Paulo e via aquele monte de ossadas, vocês não tem noção, eu pensava, isso nunca vai ser identificado. Eu, do fundo do meu coração, quero fazer uma homenagem a todas as famílias que ainda não conseguiram, mas um dia vão conseguir. Oro a Deus para que esse momento da história nuca mais se repita”, finaliza.

O empresário Beto Morini se pronunciou e disse que foi amigo de Dimas na juventude e que estudaram juntos no Colegial, que era um homem bom, trabalhador, mas tinhas seus ideais políticos que não desistiu e levou para frente.

Em outros depoimentos entre os amigos de Dimas foi comentado que ele era conhecido como ‘Rei’ já que possuía habilidades no ramo gráfico. Num determinado momento da ‘luta’, a equipe de Dimas precisava imprimir panfletos para espalhar seus ideais políticos e a máquina impressora gráfica não funcionava direito. Foi aí que ele demonstrou outro talento seu. Ele recuperou a mecânica da maquina e todos ficaram incrédulos com sua perícia e o começaram a chamá-lo de Rei. Automaticamente sua mulher, Maria Helena Zanini, de Rainha e o Fabiano, de príncipe, ou reizinho.

Quando morou em Votuporanga na década de 60, Dimas, segundo informações colhidas junto ao seu filho e com o amigo, Beto Morini, Dimas foi tipógrafo nas oficinas deste Diário, na época, jornal A Vanguarda.

Dimas Antonio Casemiro foi sepultado na tarde de ontem no mesmo túmulo em que se encontram os restos mortais do seu irmão, Denis Casemiro, morto nas mesmas condições, mas reconhecido há vários anos.