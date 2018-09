Nem B.O., nem medida protetiva salvaram Ana

Técnica em enfermagem de 27 anos foi assassinada na porta de casa pelo ex-namorado com quatro tiros, mesmo com decisão judicial que impedia a aproximação dele

FEMINICÍDIO: Ana Cláudia, 27 anos, morta pelo ex-namorado em Rio Preto: ela estava com medida protetiva da Justiça, mas não adiantou. (Reprodução/Facebook)

Conversas ameaçadoras pelo WhatsApp municiam investigação policial

Ameaçada pelo ex-namorado, a técnica em enfermagem Ana Cláudia Santos de Oliveira, 27 anos, procurou a polícia, registrou ocorrência e conseguiu medida protetiva para tentar impedir que o antigo companheiro a agredisse. Quando chegava em casa na noite desta quarta-feira, 29, foi abordada pelo ex e levou quatro tiros – no braço direito, perna esquerda, tórax e costas. Morreu no local, no bairro Amizade, em Rio Preto.

Foram três anos de relação amorosa, descrita por vizinhos como tumultuada, pela quantidade de brigas. O crime ocorreu três meses após o término. E os avisos eram claros. Em mensagem enviada pelo WhatsApp, Maurício de Azevedo, 34 anos, escreveu: “Pode ir na delegacia, pode ir onde você quiser. Eu acho você aqui nessa terra ou no inferno”. Após o crime, ele fugiu e até o fim da tarde desta quinta não havia sido localizado.

A delegada de Defesa da Mulher, Dálice Aparecida Ceron, suspeita que ex-namorado tenha matado a jovem depois de ficar sabendo que ela havia começado a namorar outro homem. Ana Cláudia foi a sétima mulher a morrer neste ano em Rio Preto – pelo menos outras duas foram vítimas de feminicídio, Elaine Regina Nunes, 37 anos, e Iosane Pereira de Souza, 41, ambas mortas em julho pelos companheiros.

A medida protetiva foi concedida no dia 27 de julho pela 4ª Vara Criminal de Rio Preto. Pela ordem judicial, o ex deveria manter 100 metros de distância da técnica em enfermagem. Segundo a DDM, a ordem judicial de restrição nem chegou a ser entregue ao agressor, que não foi encontrado, porque tinha se mudado de Rio Preto para São Paulo.

Mãe de dois filhos, de 11 e 8 anos, de relacionamentos anteriores, a jovem se envolveu com Maurício em 2015. Os dois viviam um relacionamento de várias idas e vindas, marcado por ciúmes, ameaças e agressões físicas, segundo duas vizinhas e amigas, que socorreram a jovem após os tiros. Elas pediram para não terem os nomes divulgados por medo. “No começo foi tudo bem, mas depois ele começou a implicar com ela. Depois, por ciúmes, ele fez a Ana sair do trabalho em um posto de combustível, porque tinha medo de algum homem se engraçar com ela”, diz uma vizinha de 33 anos.

Após fazer curso Técnico em Enfermagem, Ana Cláudia conseguiu emprego na área da saúde. Estava feliz e trabalhava há um ano no Hospital de Base, segundo os amigos. Ao mesmo tempo, Maurício acabou tendo de ir morar e trabalhar em São Paulo. O casal chegou a manter namoro a distância. “Mesmo assim as brigas continuavam. Um dia ele bateu nela e a largou em um matagal em Guapiaçu. Foi aí que ela tomou a decisão terminar com tudo”, diz a vizinha de 36 anos.

Com o fim do namoro, Maurício passou a ameaçar a jovem e a exigir um dinheiro que teria emprestado a ela. Na noite de quarta, acompanhado do filho de 16 anos, ele esperou por Ana Cláudia em frente à casa dela. A moça tentou fugir, mas foi segurada pelo filho do agressor. Ela gritou por socorro, mas não deu tempo de ninguém chegar, segundo uma das vizinhas. “Eu e meu marido saímos correndo para abrir o portão, mas quando chegamos ela já estava caída, sangrando”.

Outro caso

Em Guaíra, na região de Barretos, um jovem de 21 anos matou a namorada, de 22, com dez golpes de faca na noite desta terça-feira, 28. Após o crime, o rapaz tentou cometer suicídio, mas ficou apenas ferido. Ele foi levado à Santa Casa de Barretos, onde ficou internado sob custódia policial.

De acordo com a polícia, o casal brigava muito, e a jovem teria decidido terminar o namoro. Na tentativa de reconciliar o casal, as famílias convocaram os dois para um encontro na casa dos pais dele. Ainda segundo a polícia, os demais familiares decidiram deixar o casal conversando na sala e foram até a cozinha. Quando estavam sozinhos, o rapaz matou a moça.

(Com Agência Estado)