Meidão quer controle de proliferação de pombos

O vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso encaminhou à Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde uma indicação em que solicita providências quanto à proliferação de pombos nas praças públicas, escolas, prédios entre outros locais da cidade.

O documento alerta às doenças causadas pela ave, principalmente devido à inalação de fezes secas.

Segundo o vereador, a infestação principal é nas praças públicas. “As fezes invadem o calçamento das praças, principalmente na Praça Matriz de Votuporanga. Outro modo de contaminação é pelos piolhos dessas aves”, acrescenta no requerimento à Secretaria Municipal de Saúde.

As principais doenças transmitidas pelos pombos são criptococose (conhecida como doença do pombo, é causada por um fungo que pode afetar o sistema nervoso), histoplasmose (outra micose ocasionada por um fungo), salmonelose (causada por bactéria que afeta o sistema digestivo), ornitose (doença infecciosa aguda, com afinidade pelo sistema respiratório), dermatites e alergias.

A indicação foi encaminhada e será analisada pela Secretaria Municipal de Saúde.