Piloto da Sauber capota três vezes 

O sueco Marcus Ericsson capotou o carro após uma falha no sistema DRS – Xavier Gazquez/Reuters

Um forte acidente paralisou o segundo treino livre do Grande Prêmio de Monza, na Itália. O sueco Marcus Ericsson perdeu o controle de sua Sauber na reta principal do circuito, bateu no muro e capotou três vezes.

Logo após o acidente, contudo, Ericsson tranquilizou a equipe. “Não sei o que aconteceu. Estou bem”. Ele voltou andando para os boxes, enquanto sua Sauber ficou bastante danificada e foi retirada pelos fiscais.

Ericsson foi encaminhado para o centro médico do circuito para exames de rotina, mas deixou o local rapidamente. O procedimento é comum em casos de acidentes fortes.

Pelas imagens é possível ver um problema na asa traseira da Sauber. O DRS, mecanismo criado para facilitar as ultrapassagens, não fechou automaticamente no momento em que o sueco freou. Com isso, o carro balançou e foi em direção ao muro.

O acidente aconteceu com menos de três minutos de treino. A atividade ficou paralisada por cerca de 20 minutos.

Com a bandeira verde, os pilotos foram para a pista e Sebastian Vettel foi o mais rápido do segundo treino livre. O alemão anotou o tempo de 1min21s105, 0s207 à frente do companheiro de equipe, Kimi Raikkonen.

Líder do campeonato, Lewis Hamilton terminou a atividade na terceira colocação, seguido por Valtteri Bottas.