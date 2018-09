PM fiscaliza consumo de álcool por menores na São Bento

O Comando da Polícia Militar de Votuporanga continua fiscalizando e combatendo a venda e o consumo de bebidas alcoólicas para menores de idade.

Durante patrulhamento pela área central de Votuporanga, mais especificamente na praça São Bento, uma viatura da Polícia Militar visualizou quatro adolescentes ingerindo bebidas aparentando ser alcoólicas.

Diante dos fatos foram abordados para averiguação e constatou-se que a bebida tratava-se de coquetel alcoólico e que um dos adolescentes era maior de idade e os outros três menores

Diante dos fatos foram conduzidos a Delegacia para averiguação da conduta prevista no artigo 243 do Estatuto da Criança de do Adolescente, ou seja, vender, fornecer ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida.