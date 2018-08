Promotor elogia estrutura de escolas e creches da Prefeitura de Votuporanga

O Promotor de Justiça, Eduardo Martins Boiati é o primeiro da esquerda à direita

Em discurso proferido na inauguração do Cemei no Jardim Itália, Eduardo Boiati destacou a Educação Municipal oferecida em Votuporanga

O Promotor de Justiça, Eduardo Martins Boiati, elogiou a estrutura oferecida pelas escolas e creches da Prefeitura de Votuporanga, em discurso proferido na inauguração do Cemei “Profª Vania Claudia Guerche Grund”, localizado no Jardim Itália. Segundo ele, “Votuporanga é diferente de tudo o que há na região. Aqui, há um engajamento de todos em prol da comunidade. Todos pensam no bem comum. A escola maravilhosa, uma construção perfeita, tudo pensado para atender e garantir a segurança das crianças que serão confiadas aqui, pelos pais, ao Poder Executivo Municipal”.

A cerimônia de inauguração da nova creche na Zona Norte foi realizada na tarde da última quinta-feira (30/8) como evento integrante do calendário de comemorações dos 81 anos de Votuporanga. Além do Promotor, também participou do ato, o Comandante do Corpo de Bombeiros, Capitão Alex Brito, que teceu diversos elogios à Administração do Prefeito João Dado e sua equipe de Governo. “Votuporanga dá exemplo. Trabalhei na região do Pontal do Paranapanema, uma região bem crítica do Estado de São Paulo, e tenho o sentimento de como é bom morar e ter minha família em Votuporanga, um lugar realmente exemplar, por causa dessa equipe. Sei do empenho do nosso Prefeito João Dado, em regularizar as escolas junto ao Corpo de Bombeiros. Isso não é fácil, nosso Prefeito está empenhado nisso. Trabalhar com segurança é o mínimo que precisamos. Seja de prevenção em combate a incêndios, segurança pública com a nossa Polícia Militar por meio da Ronda Escolar, os Agentes de Trânsito que vemos em frente às escolas fazendo a travessia das crianças. Parabéns por tudo que você fez nas escolas do Município e pela nossa cidade”, disse o Capitão direcionado ao Prefeito.

Também participaram da inauguração vereadores, secretários e servidores municipais, imprensa e familiares da homenageada.

Cemei “Profª Vania Claudia Guerche Grund”

A nova unidade de Educação Infantil abrirá 220 novas vagas para crianças na faixa etária de 0 a 5 anos. A construção contou com investimento na ordem de R$ 1,6 milhão do Governo Federal, pelo FNDE (Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação), e outros R$ 214 mil pelo Município, que também fez a doação da área e coordenou a obra.

A creche está em um terreno de 3.253 m² e conta com 1.510 m² de área construída. A implantação da unidade atendeu a um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público.

A unidade conta com dois blocos, um composto por hall, secretaria, salas de professores, reunião, direção, almoxarifado, sanitários, lactário, sala de atividades, fraldário, amamentação, solário, copa, lavanderia, refeitório, cozinha, despensa e varanda de serviço. E o outro onde foram construídas quatros salas de atividades com sanitários, quatro solários, sala multiuso, quatro salas de pré-escola, dois sanitários infantis e dois de professores. A unidade contempla ainda pátio coberto e playground.

A expectativa da Secretaria da Educação é atender toda a demanda que aguardava por vaga naquela unidade, iniciando pelas crianças de 0 a 3 anos. As aulas regulares para crianças de 3 a 5 anos, que se enquadram na Educação Infantil, só podem começar no início do ano letivo, atendendo a regulamentação que exige que sejam cumpridos 200 dias letivos. Portanto, a partir desta inauguração, o Cemei atenderá alunos em idade onde o ensino não é obrigatório, no sistema de creche, e, em 2019, os alunos do ensino regular.

“Esta é uma das maiores escolas de Votuporanga que veio para atender a região norte da cidade que ainda aguardava por vagas em creche. É uma alegria imensa entregar à sociedade um equipamento público de tamanha importância como uma escola. A educação é tudo, ela forma a pessoa para o futuro”, disse o Prefeito João Da