‘Acabou com a vida da minha família’, diz mulher prensada por caminhonete em loja de Buritama

Motorista que acelerou veículo após ser impedido de entrar em distribuidora de bebidas teve prisão decretada e está foragido. Paciente internada gravou vídeo em hospital de Buritama (SP).

Se passaram seis dias desde que a comerciante Eliane Negrelli de 40 anos foi prensada por uma caminhonete em um depósito de bebidas em Buritama (SP), mas para ela, o pesadelo ainda está longe de terminar.

A comerciante teve fraturas nas pernas e ainda se recupera de uma cirurgia para correção dos joelhos na Santa Casa do município. Do quarto do hospital, ela gravou um vídeo falando pela primeira vez sobre o ocorrido, no último sábado (25).

“Aquele monstro acabou com a minha vida e da minha família. Não é justo ficar impune, ele e a esposa têm que pagar”, diz vítima.

O motorista Isac Alexandre Gaspar Pinto, que acelerou a caminhonete em cima da comerciante após ser impedido de entrar na distribuidora de bebidas, já teve a prisão decretada pela Justiça, mas está foragido.

“Meu filho está em casa com depressão, minha família está sem trabalhar e estou nesta cama de hospital”, diz Eliane.

“Eu e a minha família estávamos trabalhando, servindo a família dele, e ele destruiu o nosso estabelecimento”, desabafou a comerciante.

Ela foi atropelada após uma confusão na loja. A câmera de segurança do depósito de bebidas registrou o momento em que o motorista se envolveu em uma briga. Uma mulher, apontada como esposa do suspeito, bate em outra cliente e, em seguida, eles vão para fora da loja.

Depois, o homem tenta entrar novamente no estabelecimento, mas ao ver a porta trancada, Isac Alexandre Gaspar Pinto invade o local com o veículo. A comerciante que correu para fora acabou sendo prensada contra a parede.

De acordo com a Polícia Civil, Isac já tem passagens por receptação e lesão corporal. Agora, ele irá responder por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. A Justiça determinou a prisão temporária dele após pedido da polícia.