Carro tomba após batida em Rio Preto

Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Ninguém ficou ferido.

Um carro tombou depois de se envolver em uma colisão com outro veículo, no cruzamento da Rua Fritz Jacobs com a Orsini Dias, em São José do Rio Preto (SP), na tarde desta sexta-feira (31).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Segundo a corporação, mesmo com a força da batida, os motoristas não ficaram feridos nem precisaram de atendimento médico.

Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência após carro tombar em Rio Preto (SP) (Foto: Arquivo Pessoal)