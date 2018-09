CAV vence e assume vice-liderança

O returno do Grupo 1 foi aberto com uma vitória tranquila do Votuporanguense sobre o Penapolense. Apesar de atuar como visitante, o time alvinegro não teve dificuldades para fazer 2 a 0, em partida válida pela 8ª rodada da Copa Paulista. O confronto foi disputado no Tenente Carriço, em Penápolis, na noite desta sexta-feira.

Com mais três pontos, a equipe votuporanguense foi a 12 e assumiu a vice-liderança. Olímpia, com 13, ocupa a primeira colocação. O G4 ainda tem Mirassol, com dez, e Novorizontino, com cinco. Por outro lado, o Batatais segura a lanterna com apenas um ponto, três abaixo do representante de Penápolis, quinto. A partida teve transmissão AO VIVO da TV FI em parceria com a FPF TV.

FÁCIL, FÁCIL

O Votuporanguense não teve dificuldades para fazer 2 a 0 antes dos 20 minutos do primeiro tempo. Aos 10’, o meia-atacante Léo Aquino aproveitou falta a um palmo de distância da área para inaugurar o placar. Canhoto, o camisa 10 bateu firme, cruzado, mas contou com a colaboração do goleiro Paes.

Pouco depois, aos 17’, os visitantes chegaram ao segundo gol em bela trama pelo lado direito. Kennedy se desvencilhou da marcação e passou para Bruno Baio. O centroavante finalizou forte, mas, mais uma vez, o arqueiro do time da casa poderia ter feito a defesa – a pelota passou por debaixo de suas pernas.

DEVAGAR

O segundo tempo foi moroso. Com a vitória praticamente assegurada, o Votuporanguense pouco tentava o ataque, enquanto o Penapolense não mostrava qualidade para tentar um abafa. Uma boa oportunidade surgiu apenas aos 17’, quando Wellington Mello tentou um voleio. A bola, porém saiu em tiro de meta.

Aos 32’, após escanteio batido por Wellington Mello, Bruno Fandinho quase descontou de cabeça. Aos 42’, Kannedy recebeu bela metida de Bruno Baio. Porém, se embananou e não conseguiu finalizar. As melhores chegadas dos visitantes, então, foram em tiros de média distância, mas que pouco ameaçaram Paes.

No restante da primeira etapa, os visitantes pressionaram e desperdiçaram ao menos três grandes oportunidades. Em uma finalização de Léo Aquino, Paes fez bela intervenção. Os donos da casa, por outro lado, nada ameaçaram.

PRÓXIMOS JOGOS

O Grupo 1 folga na 9ª rodada. Na 10ª, o Votuporanguense recebe o Novorizontino, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, às 15h, em 8 de setembro. No dia seguinte, às 10h, o Penapolense vai ao Scatenão encarar o Batatais.