Covasa no lançamento do Ford Maverick

Lançamento do Ford Maverick em 1973 na concessionária Ford Covasa Marão. No capô da nave: Roseli Cavalcante e Doca Arantes. Ao fundo, Dr. Edmar Marão e ainda de perfil, Nelsinho Mateus Olgado.

Pátria Amada

E chegando a Semana da Pátria nada mais justo do que homenagearmos um antigo servidor do exército. Não está fácil identificar, mas trata-se do nosso articulista, jornalista e radialista, Antonio Carlos de Camargo

Ilha do Taquari

Foto feita na Ilha do Taquari que ficava no Rio Grande, próxima a Mira estrela. Segundo o nosso amigo e colaborador, Egmar Marão, da esquerda para a direita: Marão Abdo Alfagali (Marãozinho), Dr. Miguel Gerosa, Dr. Jamilo Elias Zeitune, Alcino (Mecânico) e Gabriel Jabur. Agachados: Haroldo Mazaferro e o último não foi reconhecido

Plantação de algodão da Família Yoshizaki

Foto clicada em 1952, tendo como personagens o menino Edmar Marão com seu pai Marão Abdo Alfagali