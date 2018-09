Dr. Sinval aciona ministro da Justiça para combater novo “jogo macabro”

O médico e deputado federal Dr. Sinval Malheiros acaba de protocolizar na Câmara Federal Requerimento de Informação ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, para saber quais medidas estão sendo tomadas no combater ao mais novo “jogo macabro” propagado pelas redes sociais no Brasil: o “Desafio da boneca Momo”.

Segundo Malheiros, assassinos estão induzindo crianças e adolescentes ao suicídio através de um desafio que leva a pessoa ao sufocamento. Este desafio tem circulado no aplicativo de mensagens WhatsApp. No Recife, o jogo já fez uma vítima fatal: uma criança de 9 anos foi encontrada pelos pais enforcada em uma árvore por um fio, no quintal de sua casa, localizada no bairro do Cordeiro, Zona Oeste da cidade.

A criança chegou a ser levada com vida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro dos Torrões, depois foi transferido para um hospital particular na Ilha do Retiro, mas não resistiu. A professora Jany Nascimento, mãe de Arthur Luis Barros Santos, prestou depoimento no Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), afirmando que o filho estaria participando de um jogo e foi induzido a se enforcar.

“O induzimento ou instigação ao suicídio está previsto no Código Penal. Se o ato for consumado, a pessoa pode pegar de dois a seis anos de reclusão. A pena pode ser duplicada caso a vítima seja menor de idade, o que acontece no jogo”, afirma o parlamentar em sua justificativa. “Se o jogador não se matar, ainda assim o curador pode ser penalizado com um a três anos de reclusão”, afirma Malheiros.

No requerimento ao ministro da Justiça, o médico e deputado Dr. Sinval pede ainda para que a Polícia Federal chegue aos responsáveis pela propagação do jogo, praticado pelo aplicativo Whatssapp. A intenção é que os investigadores busquem e identifiquem os chamados “curadores”, que são os responsáveis por enviar ao participante os desafios a serem encarados.

Em Fernandópolis, como este Diário noticiou nesta semana, uma estudante da Escola Joaquim Antonio Pereira, de apenas 16 anos, morreu asfixiada na última terça-feira, dia 28, no bairro Jardim Por do Sol em Fernandópolis. Ariane Lopes de Oliveira foi encontrada por familiares enforcada na varanda da casa onde morava.

O caso de Ariane deve ser investigado pelas autoridades, e se comprovado, vai gerar um alerta para os pais de toda a região. Ela usava um perfil fake no Facebook com o nome Jesse da Silva (Tio Mono) com imagens personalizadas e relacionadas ao jogo.