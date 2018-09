Equipes Alfa e Bravo em atividades cívicas

PROJETO SOLDADO MIRIM

Na manhã de ontem (sábado), os 80 integrantes da 2ª Turma do Projeto Soldado Mirim, que estão divididos como Pelotão Alfa e Bravo, participaram de variadas atividades cívicas.

O evento começou com um café da manhã, que foi seguido por uma aula prática de civismo ao acompanharem a cerimônia de hasteamento da Bandeira Nacional, palestra e pratica sobre primeiras noções de trânsito e segurança no tráfego com os agentes da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança.

Os jovens ainda puderam realizar um treinamento para a solenidade Alusiva ao 196º Aniversário da Proclamação da Independência do Brasil, que ocorrerá no dia 07 (sexta feira), às 09hs, na Praça Cívica “Professor Benedito Lopes de Oliveira” em frente à Concha Acústica.

Os soldados mirins são comandados pelo 1° Sargento Heroito da Silva Cursino Gomes, Chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Votuporanga