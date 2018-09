Faleceu nesta quinta-feira (30), a senhora Aparecida de Lourdes Freitas Sampaio, com 61 anos de idade. Era casada com João Antônio Sampaio e deixa os filhos: Patrícia, Daniele, Miguel, João Rafael, Alex, Keith e Dominique. Residia na Rua: Xingu, 2602. O seu corpo foi velado no Velório Municipal e sepultado, às17h, no Rosa Mística Cemitério & Crematório.