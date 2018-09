Faleceu nesta quinta-feira (30), o senhor Vicente Jacinto da Silva, com 86 anos de idade. Era casado com Any Marques da Silva e deixa os filhos: Eunice Aparecida Jacinto de Maia, Joana Jacinto Simensato, Marcia Tegina Akita, Marcos Antonio da Silva e Dalvaci da Silva Baio. Residia à Estancia Canaã – Estrada Joao Costa Ramos. O seu sepultamento será hoje, ás 8h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.